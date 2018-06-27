Özkan'dan Koç'a ziyaret

İSTANBUL,()

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Altınordu Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İletişim Direktörü Ali Ergöçmez de yer aldı.

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde 'Sonsuza kadar dostça' yazılı çerçeve ile vazo takdim etti.

Altınordu'dan gelen kafile, ziyaret esnasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile sohbet etti.

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