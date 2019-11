(ÖZEL) Zeki Çelik: Unutulmaz bir an, tarihi bir olay

“Yusuf’un gelmesi ikimiz için de artı oldu”

“Lille daha iyi olacak”

Milli futbolcu Zeki Çelik, “Bu maç sonunda Avrupa Şampiyonası’na gittiğimiz için çok mutluyuz. Unutulmaz bir an, tarihi bir olaydı” dedi.

A Milli Takım’ın İzlanda ile 0-0 berabere kalıp Avrupa Şampiyonası’na kalmayı garantilediği maçın ardından milli futbolcu Zeki Çelik, Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını dile getiren Çelik, “Bu maç sonunda Avrupa Şampiyonası’na gittiğimiz için çok mutluyuz. Unutulmaz bir an, tarihi bir olaydı Maçta zor anlar yaşadık. Merih’in pozisyonunda hepimiz çok üzüldük ama Merih o topu çıkarmayı başardı. İnşallah devamı gelir. Hep en son anlarda yaptığımız için bu sefer en baştan ciddi olup bütün maçları kazanıp gideceğimizi söylüyordu. Biz de ona inandık ve başardık” diye konuştu.

“YUSUF’UN GELMESİ İKİMİZ İÇİN DE ARTI OLDU”

Lille’de takım arkadaşı olan Yusuf Yazıcı hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncu, “Yusuf’un gelmesi hem benim hem de onun için artı oldu. Yusuf geldiğinde ben orada olduğum için ona her şeyi anlattım o da alışma sürecini çabuk geçirdi. İnşallah ikimiz de başarılı olup daha iyi yerlere gideceğiz” şeklinde konuştu.

“LİLLE DAHA İYİ OLACAK”

Lille’de organizasyon konusunda sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Zeki Çelik, “Takım biraz sonra kurulduğu için organizasyon konusunda sıkıntılarımız var ama inşallah onları düzeltip daha iyi olacağız. Geçen sene takıma çok katkı sağladı. Bu seneki arkadaşlarımız da takıma alıştığında daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli futbolcu, Avrupa Şampiyonası’ndaki grupta gönlünden geçen bir rakip olmadığını söylerken, “Bunu hiç düşünmedim. Hep bu maça odaklanmıştık. Ondan sonrasını hiç düşünmedim. Orada da kimseden korkumuz yok. İnşallah başaracağız” açıklamasında bulundu.

