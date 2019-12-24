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(ÖZEL) Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2019'da ilkleri başardık

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "2019'da ilkleri başardık. Dün dünya arenasında katılımcı olan Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı" dedi. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmede 2019 yılında...

SPOR 24.12.2019, 11:32
(ÖZEL) Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2019'da ilkleri başardık
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "2019'da ilkleri başardık. Dün dünya arenasında katılımcı olan Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı" dedi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmede 2019 yılında kazanılan başarıları, 2020 olimpiyat hedeflerini ve altyapıdaki gelişim sürecini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı. Yalçın, "Altyapıya ne kadar kıymet, önem verirseniz, altyapıyı ne kadar güçlendirirseniz geleceğe dair güvenle bakıyorsunuz. Güvenin temel şartı şu; istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz olanakları, imkanları antrenör ve sporcuya verebilmek. Göreve geldiğimiz gün 'Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz' dedik. Bugünkü noktada yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz" diye konuştu.
"DÜNYA ARENASINDA ARTIK İDDİALI BİR TÜRKİYE VAR"
2019 yılının yüzmede başarılarla dolu olduğunu vurgulayan Erkan Yalçın, "2019'da ilkleri başardık. Kadınlarda ilk defa tarihte madalyalar getirdik. Multinations; tarihte böyle bir derecemiz yoktu. Avrupa Gençler'den, EYOF'ta biz 10 madalya ile döndük. Bunları üç yıldır ciddi bir çalışmanın getirdiği başarı olarak görüyorum. Daha önce 'Benim teknik ekibim ilk 10'un içerisinde' demiştim ama bugün bunu değiştiriyorum; 'Benim teknik ekibim dünyada ilk 5'in içerisinde.' 20 gün önce geldi takımımız Glasgow'dan, yine tarihi bir başarıyla geldi. Kendi stillerinde Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş ilk defa madalya ile tanıştılar. Bunlar bizim için büyük bir gurur ve onur. Dört tane madalyayı da saliseyle kaçırdık. Dün dünya arenasında katılımcı olan bir Türkiye, bugün artık yarışmacı ve iddialı. Her şekilde oralardan artık bir şeyler çıkarabiliyor. Biz bu devamlılığını sağlayacağız; bunlarla yetinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"GENÇLERİN DEVAMLILIĞI İÇİN U21'İ KURUYORUZ"
Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Yalçın, "Gençler anlamında tarihte ilkleri yapıyoruz. Gençlerimize kıymet vererek, onlara bütün imkan ve olanakları sağlayarak, onların dünyaya bakışını değiştirerek, bugün altyapının meyvesi gençlere geliyor, gençlerde de altyapıyı sağlayınca büyüklerde ve açık yaşta başarı kaçınılmaz oluyor. Gençlerin büyüklerde devamlılığını sağlamak için bu sene U21'i kuruyoruz. Sürdürülebilir bir başarı bizim temel kriterimiz. Biz göreve geldiğimiz zaman ülke sıralamamız 45'ti, bugün Avrupa'da ülke sıralamamız 12" dedi.
"TÜRKİYE GENELİ 80 TESİS AKTİF DURUMDA"
Tesisleşmenin hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleşmeyi son derece hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da tesis sorunu yaşayabiliyoruz. Tabii bunları Sayın Bakanımıza ilettik, Bakanımız da bunlarla yakından ilgileniyor. İnşallah en kısa sürede bunlarla ilgili bir çözüme varılacak. Ve üç şehirde de inşallah tesise kavuşacağız. Genel anlamda bakarsak, ülkede 80 tane tesis şu an faaliyet durumunda, bu muazzam bir şey" şeklinde konuştu.
"2024 VE 2028'DE OLİMPİYAT MADALYASI KAÇINILMAZ"
2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları hedeflerini de anlatan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:
"Üç yıl önce göreve geldiğimizde altyapımız 221'di. Ankara'da yapmış olduğumuz 11-12 yaş gelişim finalinde 4 bin 500 çocuk arasından seçilen 1381 kişiyle final yaptık. Bu tarihi başarıdır. Yüzme zor bir spor. Şu ana kadar beş dalda kotamız var. Biz Tokyo'ya giderken tarihi bir katılımla gideceğiz. İnşallah sayı yüksek olacak. Bu çalışmayı sürdürdüğümüz müddetçe 2024 ve 2028'de olimpiyatlarda yüzmede madalya kaçınılmazdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Erkan Yalçın'ın açıklamaları

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