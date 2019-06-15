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(ÖZEL) Yunus Akgün: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en uca kadar gitmek

GALATASARAYLI genç oyuncu Yunus Akgün, “Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en uca kadar gitmek. Bunun için çalışacağız” dedi. Galatasaray’ın Almanya’nın Mannheim kentinde yaptığı kutlamalara katılan 18 yaşındaki Yunus Akgün, Demirören...

(ÖZEL) Yunus Akgün: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en uca kadar gitmek
GALATASARAYLI genç oyuncu Yunus Akgün, “Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en uca kadar gitmek. Bunun için çalışacağız” dedi.
Galatasaray’ın Almanya’nın Mannheim kentinde yaptığı kutlamalara katılan 18 yaşındaki Yunus Akgün, Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. “Bu sene 2 kupa birden aldık. Bunu kimse bizden beklemiyordu” diyen Akgün, şunları söyledi:
“8 puan gerideydik. Fatih hocamın dediği gibi ‘8 de kapanır 18 de kapanır’ ve bunun sonucunu aldık. Şimdi önümüzdeki sezon hedef 23. İnşallah Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Süper Lig’de 3 kupayı da alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde en uca kadar gitmek. Bunun için çalışacağız.”
“FATİH HOCAMIZ BÜTÜN GENÇLERE GÜVEN VERİYOR”
Çaykur Rizespor ve şampiyonluk maçı olan Medipol Başakşehir maçlarının kendileri için en zor karşılaşmalar olduğuna dikkat çeken genç oyuncu, Galatasaray altyapısında yetiştiğini ve sarı-kırmızılılarla devam etmek istediğini vurguladı. Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de açıklamada bulunan Yunus Akgün, deneyimli çalıştırıcının gençler için büyük şans olduğunu belirtti. Yunus Akgün, “Fatih hoca geldiğinde gençler için büyük bir şans olduğunu biliyorduk. Beni de çıkardı şans verdi sağ olsun. Ben de onu mahcup etmedim çok şükür. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Fatih hocamız bütün gençlere güven veriyor. Herkes onun için daha çok çalışıyor. İnşallah daha çok altyapıdan A Takım'a oyuncu çıkar” diye konuştu.
Öncelikle Galatasaray'da kalıcı olmak istediğini söyleyen Yunus Akgün, sonrasında A Milli Takım’a yükselmek, ardından da Avrupa’da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yunus Akgün'ün açıklamaları

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