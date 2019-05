(ÖZEL) Yasmani Copello Escobar: Madalya benim işim

"Her zaman hazırım ve görevimin başındayım"

Yasmani Copello Escobar, "Benim performansım şu an yüzde yüz ve hedefim Doha'da yapılacak olan Diamond League'de madalya almak'' dedi.

18 Mayıs tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Diamond League yarışları öncesi hazırlıklarına devam eden milli atlet Yasmani Copello Escobar, "Konsantrasyonum şu an çok iyi ve bir problemim yok. Antrenmanlarım çok iyi geçiyor. Eşim Elif ve takım arkadaşlarım ile çok iyi bir kamp ortamı var" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı'na () özel röportaj veren milli atlet, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu vurgulayarak, "Doha ve Tokyo Olimpiyatları arasındaki sürenin az olması benim açımdan önemli değil. iyi hazırlandığım sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Her zaman yarışmalara yıl yıl hazırlandığım için beni etkilemeyecek. Şu an Doha'yı düşünüyorum ve ardından 2020 Tokyo için hazırlıklarım başlayacak. Doha'da madalya istiyorum. Benim işim madalya. Aslında bu sene güzel bir çıkış yakaladık. Takım arkadaşlarım ve ben çok mutluyum. Bayrak takımındaki arkadaşlarımla beraber iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ben her zaman bayrak için varım ve federasyona da arkadaşlarıma da söylüyorum; her zaman hazırım ve görevimin başındayım. Diğer arkadaşlarım da toparlandı. Burada beraber antrenman yapma şansı da bulduk ve bu da çok önemli bir şey oldu bizim için. Her zaman söylediğim gibi görevimin başındayım ve bana şans verildiğinde her zaman hazır olacağım. Her zaman söylüyorum, en büyük ENKA diye. Bana aile gibi davranıyorlar, biz de bir aile olarak görüyoruz ve bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık, yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bir bütünlük içerisinde devam ediyorum" şeklinde konuştu.

