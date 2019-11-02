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(ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum

Volkan Demirel, "İdolüm yok. Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var, kendi idolümü yaratmak istiyorum" dedi. Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan...

SPOR 01.11.2019, 18:51
(ÖZEL) Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum
Volkan Demirel, "İdolüm yok. Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var, kendi idolümü yaratmak istiyorum" dedi.
Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük kursunu tamamladı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretindeki kursa Volkan Demirel'in yanı sıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz ile birlikte 30 futbolcu katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sona erdi. İki etap halinde yapılacak kursun ilk bölümüne çeşitli futbol kulüplerinden 30 isim katıldı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretindeki kursta adaylar eğitimleri büyük bir dikkatle izledi.
ÖMER KANER: ELİT BİR KURS DÖNEMİ GEÇİRDİK
12 günlük kursun 1 Kasım itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Ömer Kaner, "UEFA B Kursu birinci etabını tamamladık. 4 ay sonra ikinci etaba katılacaklar. Havalar çok güzeldi. Elit bir kurs dönemi geçirdik. Bugün sınav olarak kursu tamamladık. Gayet başarılı gidiyor. Memnunum. İnşallah sonu da iyi olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE KALESİNİ ERKEN BIRAKTIĞIM İÇİN BURUKLUK YAŞAMIYORUM
Kursa katılan isimlerden Volkan Demirel, kursun tamamlanmasının ardından Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtladı. Kursu herkesin başarıyla bitirdiğini ve ikinci etapta buluşmak üzere ayrılacaklarını belirten Volkan Demirel, antrenörlükte örnek aldığı hocaların olduğunu ancak 'idol' diye bir şey olmadığını söyledi.
Birçok teknik direktör ile çalıştığını söyleyen Demirel, "Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, hocalıkta da inşallah futbolculuk kariyerimde olduğu gibi antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak, hem de hoca olarak hizmet etmek isterim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenörlük sınavından detaylar
- Volkan Demirel ve antrenörlük sınavına katılan futbolculardan detaylar
- Volkan Demirel ile röportaj
- Ömer Kaner ile röportaj

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