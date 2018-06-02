Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi

(ÖZEL) Velilerden Fenerbahçe Genel Kurulu'na tepki

Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi Veliler: "Çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti" Mustafa AKIN  - Olgucan KALKAN / İstanbul,() Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar...

(ÖZEL) Velilerden Fenerbahçe Genel Kurulu'na tepki

Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi

Veliler: "Çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti"

Mustafa AKIN  - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

Fenerbahçe kongresindeki tezahüratlar LGS'ye giren öğrencileri olumsuz etkiledi.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başladı. Stat içinde yapılan tezahüratlar okuldaki öğrencilere kadar gidince veliler olaya büyük tepki gösterdi. Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi'nde Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocuklarının etkilendiği gerekçesiyle veliler FB Divan Başkanlığı'na ulaşmak istedi. Okul önünde sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdiler. Genel Kurul sebebiyle stattan yükselen sesler sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden ilk etapta kimseye ulaşamadıklarını söyleyen veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS'ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunacaklarını ifade ettiler.
"ÇOCUKLARIMIZIN BÜTÜN MOTİVASYONU BOZULDU. BÜTÜN EMEKLERİ BİTTİ"
Bir veli tepkisini, "Sesten, tezahürattan, alkıştan çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti. Bir Allah'ın kulu stada engel olamadı" diyerek gösterirken, başka bir veli de, "Sınavın ve kurulun tarihi daha önceden belliydi. Keşke ya bu okula sınav vermeselerdi, ya da kurul saatini daha geç başlatsalardı. Bu çocuklara yazık günah" ifadelerini kullandı.
Durum Divan Başkanı Vefa Küçük'e iletildiğinde ise gecikmeli de olsa statta anons yapıldı ve öğrencilerin rahatsız oldukları Fenerbahçeli üyelere duyuruldu. Gürültü azalmayınca genel kurula 13.30'a kadar ara verildi. Fenerbahçe genel kurulu sınav bittikten sonra devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Vefa Küçük'ün üyeleri uyarması
- Stattan görüntü
- Okuldan görüntü
- Velilerden detaylar
- Ağlayan bir veliden görüntüler
- Okul önünde bekleyen velilerin açıklamaları
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325