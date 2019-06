(Özel) Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'da yaşananları DHA'ya anlattı

Vedat İnceefe: "Özel güvenlikler, kalecimizi ittire-ittire kulübeye sokmaya çalışıyorlar. Bu onların görevi değil"

"Güvenlik şefleri maçtan sonra özür diledi"

Altay Bayındır: Herkesin bizim yaptığımız işe saygı duyması gerekiyor

"Kosava halkıyla alakalı hoş olmayan durumlarla karşılaştık"

"Türk halkı olarak buraya geldiklerinde misafirperverliğimizi gösteririz"

Kosova Ümit Milli Takımı ile Türkiye Ümit Milli Takımı dün Priştine'de bulunan Fadil Vokri Stadyumu'nda U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü amçında karşılaştı. Kosova'nın 3-1'lik üstünlüğü ile son bulan karşılaşmaya yaşanan olaylar damgasını vurdu.

İstanbul'a dönüşte Türkiye Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile futbolcu Altay Bayındır, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yedek kulübesinde bulunan kaleci İrfancan Eğribayat'ın gol yedikten sonra sinirlenip su şişesini yere vurduğunu ve sonrasında statta bulunan özel güvenliklerin fiziksel müdahale ettiklerini söyleyen Türkiye Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, "Maçtan bahsedersek biz istediğimiz özveriyi gösteremedik. Çok kötü başlamamıza rağmen beraberliği yakaladık. Ondan sonra pozisyonlarımız var. Topu daha çok biz oynadık ama rakibin kontraları ve bizim düşündüğümüz bzı oyuncular istenen verimliliği gösteremedi. Rakibimizi kazandıkları için tebrik ettik. Hakederek kazandıkları bir maçtı. Biz maçın içinde golü yedikten sonra yedek kulübesinde kalecimiz ( İrfancan Eğribayat) sinirlenip su şişesini yere vuruyor. Sonrasında özel güvenlikler, kalecimizi ittire ittire kulübeye sokmaya çalışıyorlar. Bu onların görevi değil bir kere. Özel güvenliğin orda bizim yanımızda bile olmasına gerek yok. Orada hakem var, 4'üncü hakem var. Gerekli cezayı onlar verir. Onların üstümüze kalabalık bir şekilde gelmesi, arkasından tribünden gelen bir takım şeyler... Biz Kosova'da ilgi ve alaka beklerken, tam tersi bir şeyle karşılaştık. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. 1-2 kişini yaptığı şeyi bütün bir halka mal etmek doğru olmaz. Biz Kosova'yı yine seviyoruz. Biz onlara burada gereken ilgi ve alakayı zaten göstereceğiz. Her zaman gösterdik" dedi.

"GÜVENLİK ŞEFLERİ MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ"

Yaşanan olayın statta bulunan özel güvenliklerin fiziksel müdahalesinden kaynaklandığının altını çizen Vedat İnceefe, "Bir güvenliğin itip kakarak yedek kulübesine sokması işi değil. İşi olmayan bir şeye girmesi olayı tamamen gerdi ama halloldu. Oradaki güvenlik şefleri özür diledi maçtan sonra. 'O'nun yapmayacağı bir şeyi yapıp, size müdahalede bulunduğu için çok özür dileriz' dediler. Biz de kabul ettik. Ondan sonra olayı kapattık" diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR: HERKESİN BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞE SAYGI DUYMASI GEREKİYOR

Kosova halkının kendilerine hoş olmayan bir tutumda olduklarını ifade eden Altay Bayındır ise "İyi niyetliyle destekleyen insanlar da vardı ama seyirci bazında konuşuyorum. Bize karşı farklı bir tutum oldu. Hepimiz insanız o yüzden anlayışlı olmak lazım, bazı şeylere bakış açısının farklı olması gerekiyor. Biz oraya oyun oynamaya, futbol oynamaya gidiyoruz. Dolayısıyla insanların bakış açısının da bu yönde olması lazım. Farklı olaylara gitmek değil de, futbolu izleyip, güzel olayları alkışlayıp, diğer olaylara fazla girmeden bir tutum sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün Kosova taraftarları buna biraz uzaktı. Benle çıkan haberlerle ilgili de şöyle söyleyeyim. Kulübede bir sıkıntı yaşandı. Bizim İrfan ile bir itişme oldu. Ben de tam görmedim. Taraftarların bana karşı da çok tepkisi oldu. Ciddi anlamda küfürler, el hareketleri, öne geçtiler hareketleri.... Farklı bir ortam oldu bizim için. Aynı şekilde de İzlanda'da A Milli takımımıza yapılanlar var. Bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların davranışlarına, hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Biz sporcuyuz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bizim yaptığımız işe saygı duyması gerekiyor" diye konuştu.

"KOSAVA HALKIYLA ALAKALI HOŞ OLMAYAN DURUMLARLA KARŞILAŞTIK"

Maçın gidişatının ve atmosferinin bazı şeyleri değiştirdiğini dile getiren Altay Bayındır, "Kosava halkıyla alakalı hoş olmayan durumlarla karşılaştığımızı söyleyebiirim. Kulübede çıkan problemlerde öne geçtiler, ateşli bir maçtı. Öne geçtiklerinde de bizi tahrik edici bir duruma soktular. Biz de bu hareketlerle biraz gerildik. Hocamız bizi bu konuda sakin tutmaya çalıştı. Bana karşı fiziksel bir temas olmadı ama karambolde, karmaşada ufak tefek şeyler oldu. Ciddi anlamda herhangi bir durum söz konusu değil. Kavga, yumruklaşma v.s. olmadı. Kosava bize yakın bir ülke. Herhangi bir problem olmaması gereken bir ülke. Tutumları bize karşı hiç hoş değildi. Ancak oldu, bitti. Fazla da uzatmamak lazım, bir şeyler yaşandı. Biz onlar buraya geldiğinde daha sağlıklı, iyi ve daha mütevazi yaklaşarak onlara nasıl davranılması gerektiğini gösteririz. Tam tersi onlar bize bunu yaptı, biz burada bunlara yapacağız diye değil. Biz kendi duruşumuzu, karakterimizi onlar buraya geldiğinde her türlü gösteririz. Türk halkı olarak misafirperverliğimizi gösteririz" ifadelerini kullandı.

