(ÖZEL) Türkiye'nin en genç olimpiyat sporcusu Nazlı Savranbaşı: Hayallerim gerçeğe döndü

"2024'te madalya için savaşacağım"

Milli Takım Antrenörü Özgür Gümüşlü: Hedefimiz 4 aletten birinde final oynamak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Nazlı Savranbaşı, "4 yıldır bunun hayalini kuruyordum. O an inanılmazdı benim için. Rüyalarımın, hayallerimin gerçek olduğu bir andı. Halen inanamıyorum. Garip hissediyorum. Tarif edilemez bir duygu" dedi.

İzmirli 16 yaşındaki milli artistik jimnastikçi Nazlı Savranbaşı, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek en genç sporcu olma unvanını elde edecek. Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdüren Nazlı, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan ancak geçtiğimiz günlerde jimnastiği bıraktığını açıklayan Tutya Yılmaz'ın elinde bulunan en genç olimpik sporcu unvanı Tokyo'da Nazlı'nın eline geçecek. 9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı, Ağustos 2020'deki olimpiyat oyunlarına 4 Haziran 1999 doğumlu Tutya Yılmaz'dan 4 ay daha küçük gitmiş olacak.

4-13 Ekim'de Almanya'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Nazlı, Tokyo için kolları sıvadı. Çocukluğunda çok hareketli olması nedeniyle oyun amacıyla jimnastiğe başladığını belirten Nazlı, "4 yaşında Gaziemir'de Şavkar Spor Kulübü'nde bu spora başladım. Eski milli güreşçi olan amcam Ramazan Savranbaşı beni jimnastiğe yönlendirdi. İlk 6-7 yıllık süreç zor oldu. Yeri geldi bırakmak istedim, yeri geldi çok ağladım. Arkadaşlarınız oynarken siz antrenman yapıyorsunuz, herkes uyurken siz gece ders çalışıyorsunuz. Annem ve ailemin desteğiyle buradayım" dedi.

NAZLI SAVRANBAŞI: HAYALLERİM GERÇEĞE DÖNDÜ

Yıldızlarda dereceler elde ettiğini, gençlerde Türkiye şampiyonlukları yaşadığını, 2018'de Arjantin'de Gençlik Olimpiyatları'na katıldığını, bu yıl Bakü'de Dünya Kupası'nda yer aletinde finale kaldığını, Mersin'deki Dünya Kupası'nda asimetri aletinde birinci olduğunu dile getiren milli sporcu, son olarak Stutgart'taki Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alarak hayallerine kavuştuğunu ifade ederek, "4 yıldır bunun hayalini kuruyordum. O an inanılmazdı benim için. Rüyalarımın, hayallerimin gerçek olduğu bir andı. Halen inanamıyorum. Garip hissediyorum. Tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

"2024'TE MADALYA İÇİN SAVAŞACAĞIM"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kısa bir süre kaldığını söyleyen Nazlı Savranbaşı, "Üzerimde baskı hissetmiyorum çünkü çok küçüğüm. Ama benim için büyük bir tecrübe olacak. Ne kadar uzun da görünse, kısa bir zaman var. Çok iyi şekilde çalışıp, Tokyo'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Hedefim genel tasnifte finale kalmak. Bu benim için büyük bir hedef. 2024'te tekrar olimpiyatlara gidip bu sefer madalya için savaşacağım" diye konuştu.

Nazlı, tüm çocukların küçük yaşta spora jimnastik yaparak başlaması gerektiğini sözlerine ekleyerek, ailesine teşekkür etti.

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ GÜMÜŞLÜ: HAFTANIN 6 GÜNÜ, HER GÜN 6 SAAT ANTRENMANLA BU SEVİYELERE ULAŞTI

Milli Takım Antrenörü Özgür Gümüşlü, Nazlı ile 8 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Nazlı 8 yaşında geldi yanımıza. Çok yetenekli ve kuvvetliydi. Yavaş yavaş basamakları çıktı. Haftanın 6 günü, her gün 6 saat antrenmanla bu seviyelere ulaştı. Henüz çok genç 16 yaşında. Önünde yarışmalar ve olimpiyatlar var. Bazen çok yoruluyor, okula gitmediği zamanlar oluyor. Zor bir süreçten geçti. Ancak istediğimizi aldık. Şu an çok mutluyuz. İlk olimpiyatı olacak. En genç sporcu unvanına sahip. Hedefimiz 4 aletten birinde final oynamak, güzel de giderse belki de madalya niye olmasın" şeklinde konuştu.

