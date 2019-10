(ÖZEL) Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Türk judosunu kurtaracak genç bir yapı var

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gelecek adına umutlu konuşarak, "Türk judosunu kurtaracak genç bir yapı var" dedi.Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takım müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonayı ve olimpiyat kota müsabakalarında puan toplamaya devam eden milli takımın hazırlık sürecini, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Başkan Sezer Huysuz, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Ümit Milli Takım'ın Türk spor tarihinde büyük başarıya imza attığını belirterek, "Kazakistan Almatı'da yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız büyük başarıya imza attı. Ferdi müsabakalarda 44 kiloda Merve Azak şampiyon oldu. 63 kiloda Habibe Afyonlu şampiyon oldu. 73 kiloda Musa Şimşek dünya ikincisi oldu. +70 kiloda da Hilal Öztürk dünya üçüncüsü olarak dört tane ferdide madalya kazandık. Dünya sıralamasında takımımız ikinci oldu Japonya'nın ardından. Bu da Türk tarihinde büyük bir başarı" dedi."ÜMİT MİLLİ TAKIM GELECEK ADINA UMUT VERİCİ"İyi bir jenerasyon yakaladıklarını belirten Başkan Sezer Huysuz, "Asıl bizim için önemli olan takım müsabakası. Son gün yapılan takım müsabakasında da takımımız Avrupa ve EYOF şampiyonu olarak buraya katıldı. Yenilgisiz bir takımdı. Orada ilk maçı bay geçti, çünkü seri başıydı. İkinci maçta Moğolistan'ı 4-0'la geçti. Japonya'yla 3-0'dan 3-3 yapıp golden skore'da maalesef kaybettik. Akabinde üçüncülük maçında Brezilya ile büyük bir çekişmeli maçta 3-0 geriye düştük. Takımımız 3-3'ü yakaladı ve 4-3 öne geçerek büyük bir geri dönüşe ve büyük bir başarı hikayesine imza attı. Takımımız gerçekten gelecek adına umut verici. Bu takım 2024, 2028 olimpiyatlarında yarışacak. İyi bir ekip; hem kadınlar hem erkeklerde gerçekten üst seviyede sporcular var. Çok yetenekli sporcular var. Onlara dahil olacak sporcularımız var. Bizim için Türk judosunu kurtarabilecek bir yapı var. İnşallah ilerleyen dönemler bu çocuklara daha iyi imkanlar sunacağız, onları daha iyi hazırlayacağız" ifadelerini kullandı."OLİMPİYATA ŞU AN 6 KOTAMIZ VAR"Sezer Huysuz, olimpiyatlarda en az 2 madalya alacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:"Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası olmadığı için hazırlıklarımız 2021'e göre olacak. Bu çocukları biz elimizde tutup 2024 ve 2028 olimpiyatları için yarıştıracağız. İnşallah büyük bir netice bu takımdan alacağız. Kota olarak Tokyo Olimpiyatları'na dokuz aylık bir süre kaldı. Şu anda 6 kotamız var, tabii ki müsabakalarımız devam ediyor. Bu hafta Brezilya'ya gidiyor takımımız. Oradan çıkacak neticeye göre kotamız 8'e çıkabilir. Şu anda gözüken en az 6 sporcuyla katılabileceğimiz. Hedefimiz zaten bizim orada madalya. İstatistiksel olarak ve şu an gidişatımıza baktığımızda orada 2 madalya alabileceğimiz, hatta bunun üzerine madalya olarak 3 madalya alabiliriz gibi gözüküyor. Sporcular hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Zorlu bir süreç var onlar için de. Almanya, Dubai, Abu Dabi, Avusturya, Japonya ve Çin'e gidecekler. Çin'de bu yılın son müsabakası olan grand master'a katılacak sporcularımız var. Ondan sonra 2020'ye hazırlıkları başlayacak. Ocak ayından sonra yoğun bir dönem olimpiyat takımımızı bekliyor.""81 İLDE 81 OKULDA JUDO PROJEMİZİ BAŞLATTIK"Altyapıyla ilgili büyük çalışmaları olduğunu vurgulayan Başkan Sezer Huysuz, "81 ilde kulüpleşme ve altyapıya ilgi artmakta. Şu an okullarda judoyu seçmeli ders yaptığımız projemizi imzaladık Milli Eğitim Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımızla. 81 il ve 81 okulda, seçmeli olarak hem judonun alt tabana, sporun alt tabana, ilköğretime yayılması adına güzel bir projeye imza attık. Şu an 20 ilde okullarda başladık, talepler artıyor. Herkes bu projeyi beğendi. Biz de bunu sadece vücudu anlamında değil çocukların spor kültürünü oluşturarak, doğru spor yapmayı öğretmemiz adına okullarda ders saatlerinde çocuklarımız hem judoyla tanışacaklar tabii spor da çalışacaklar. Bu da altyapı için güzel bir örnek oldu" diye konuştu."JUDONUN ÖN PLANDA OLDUĞU 'KEŞFEDİLMEMİŞ ÇOCUKLAR' FİLMİNİ İZLEYİN"Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, son alarak, herkesi yarın vizyona girecek 'Keşfedilmemiş Çocuklar' filmini izlemeye davet etti. Sezer Huysuz, şunları söyledi:"Gerçekten çok güzel bir film. Tüm judo sevenlere de, tüm çocuklara da, ailelere de bu filmi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Gerçek hayatlar var, şu anda yaşanan hayatlar var. Çocuklarımızı uyuşturucudan, bazı kötü alışkanlıklardan kurtarıp, spora kazandırmak adına güzel bir film. Ben herkesin bu filmi izlemesini ve çocukların gelecek adına sporla tanışmalarını, bu güzel projeleri takip etmelerini diliyorum. Hedeflerimiz belli. İnşallah 2020'de hem olimpiyatlarda madalya alıp hem de gençlerde ve ümitlerde büyük bir hazırlık yapıp Türk judosunu istediğimiz yere dünya sıralamasında getirmek için mücadele ediyoruz."

- Başkan Sezer Huysuz'un açıklamaları