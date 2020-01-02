istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

(ÖZEL) Türk yüzmesi, Türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı

Emre Sakçı: 2020 Tokyo  Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" "Hazırlıklar tam gaz devam ediyor" "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi çok güzel" "Türk yüzmesi, Türk antrenörler ile çok güzel bir...

SPOR 02.01.2020, 09:31
(ÖZEL) Türk yüzmesi, Türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı

Emre Sakçı: 2020 Tokyo  Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"
"Hazırlıklar tam gaz devam ediyor"
"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi çok güzel"
"Türk yüzmesi, Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladı"

Bahar Oktay: Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak gurur verici
"Havuz problemi İzmir'de klasikleşti"
"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ülkemiz için de gerekliydi"
"Yabancı, Türk'ün halinden anlamıyor"

Mustafa AKIN – Sezer AFŞAR / İstanbul,() - 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, "2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyorum" dedi.
Türkiye'ye İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle 19 yıl sonra gümüş madalya kazandıran Fenerbahçe'nin sporcusu Emre Sakçı, kariyerinde ilk kez katılacağı Japonya'daki 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan da madalya ile dönmek istiyor. Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile başarıdan başarıya koşan Emre Sakçı, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada Türk antrenörlerinin yüzmede büyük bir ivme kazandığını belirtti. Sporcu ve antrenörün uyumunun yüzmeyi daha iyi yerlere taşıdığını belirten Sakçı, mottolarının "yüzde yüz yerli" olduğunun altını çizdi. Bahar Oktay ise Avrupa şampiyonasında madalya kazanmanın çok gurur verici olduğunu ifade ederek, hedeflerinin olimpiyat rekorları kırmak olduğunu söyledi.
EMRE SAKÇI: "HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR"
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde hazırlıkların tam gaz devam ettiğini dile getiren Emre Sakçı, "Avrupa şampiyonasında ilk madalyayı aldık ama bir gün tatil bile yok 2020'ye tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. Tabii burada şikayetçi değil, mutluyuz. Bu çalışmaları da elimizden gelen en iyi şekilde noktalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ondan sonra dünya kısa kulvar var. Orada da ülkeme bir madalya getirmek istiyorum" dedi.
"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÇOK GÜZEL"
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 vakıf üniversitesi ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Bakanlığın bu projesinin çok güzel olduğunu ve kendisini de kapsadığını dile getiren Emre Sakçı, "Bizim gibi sporcuların okula dönebilmesi için çok güzel destek olacağını düşünüyorum. İnşallah bir an önce hayata geçer" diye konuştu.
"TÜRK YÜZMESİ, TÜRK ANTRENÖRLER İLE ÇOK GÜZEL BİR İVME YAKALADI"X
Türk yüzmesinin birkaç yıldır Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladığını ifade eden Emre Sakçı, "Türk antrenörleri tabii ki buna çok büyük etken, çok da güzel sporcular çıkıyor. Sporcu ve antrenörün uyumu yüzmeyi daha iyiye taşıyor. Benim de hocam ile birlikte söylediğim mottomuz; yüzdü yüz yerli. Biz bunu yerli bir ekiple kendi başımıza yaptık. Türkiye'de bu iş olabiliyor bunu göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da örnek olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.
BAHAR OKTAY: "AVRUPA ŞAMPİYONASINDA MADALYA KAZANMAK GURUR VERİCİ"
Eşi Türker Oktay ile Fenerbahçe bünyesinde yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Bahar Oktay ise 'ya yaptığı açıklamada olimpiyatlarda zirvede olmak istediklerini dile getirdi.
Bahar Oktay, "Bunun da ilk basamağı Avrupa şampiyonasıydı. Hedeflediğimiz bir yarıştı. Burada madalya kazanmak çok gurur verici, çok onurlandırıcıydı. Ülkemiz adına bu başarıyı aldığımız için mutluyuz" dedi.
"HAVUZ PROBLEMİ İZMİR'DE KLASİKLEŞTİ"
Tarihi başarılara imza atan bir ekip olmalarına rağmen İzmir'de havuz sıkıntısı yaşayan Emre Sakçı'nın antrenörlerinden Bahar Oktay, bu sorunun artık klasikleştiğini söyledi. Kısa kulvar havuzunu bir şekilde çözdüklerini dile getiren Bahar Oktay, "Çalıştığımız havuz kısa kulvar bir havuz, ancak olimpiyatlar 50 metrelik havuzda yapılıyor. İzmir'de maalesef kapalı 50 metrelik bir havuz yok çalışabileceğimiz. Bu açığı da yurt içi ve yurt dışı kamplarla çözebilmek zorunda kalıyoruz. Burada tabii Yüzme Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü'nün vermiş olduğu bir destek var. Bu şekilde önümüzdeki sezonu da planladık. 2-3 günlük bir aradan sonra olimpiyat hazırlıklarımız başlıyor" diye konuştu.
"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÜLKEMİZ İÇİN DE GEREKLİYDİ"
Bahar Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı üniversite projesinin ülkemiz için gerekli bir şey olduğunu belirterek, "Yurt dışında Avrupa ülkelerinde de milli sporcular, ülkelerini temsil eden sporculara üniversitelerde burslu okuma imkanları sağlanıyor. Bu bizim ülkemiz için de gerekli bir şeydi. İnşallah çok çabuk ve doğru bir şekilde yürürlüğe girer" şeklinde konuştu.
"YABANCI TÜRK'ÜN HALİNDEN ANLAMIYOR"
Türk antrenör Türk sporcunun her anlamda daha iyi olduğunu belirten Bahar Oktay, "Biz bu işe ilk baştan beri Türk sporcularla çıktık. Türker Oktay ile birlikte bizim hedefimiz olimpiyat madalyaları, olimpiyat rekorları kırmak. Avrupa ikinciliğini Türk antrenör ve Türk sporcu ile yaptık. Dünya gençler rekortmenini Türk antrenör, Türk sporcu ile yaptık. Aynı bizim gibi Ümitcan Güreş Türk antrenör-Türk sporcu. Sonuç olarak orada bir yabancı Türk'ün halinden anlamıyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emre Sakçı'nın açıklamaları
-Bahar Oktay'ın açıklamaları
-Detaylar

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort