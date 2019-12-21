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(ÖZEL) Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan: İki kupada da ilerlemek istiyoruz
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor eşleşmesi ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda iddialı...
SPOR 21.12.2019, 11:01
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor eşleşmesi ve ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Ligde ve Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Ahmet Fikret Gökhan, "Ligde yer alan takımların güçleri hemen hemen denk. Denizlispor eşleşmesi enteresan bir tesadüf oldu. Ligde de Denizlispor ile oynadık. Umarım iyi bir maç olur. İki kupada da ilerlemek istiyoruz. Kupa da öncelikli hedeflerimizden biri. Turu geçip ilerleyen turlarda gelecek rakipleri beklemek istiyoruz" diye konuştu.
"LİGDE ARTIK HİÇBİR SONUÇ ŞAŞIRTMIYOR"
Süper Lig'de oynanan her maçın zor olduğunu belirten Gökhan, "Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor. Geçen hafta oynanan maçlara bakıldığında sonuçları bilmek istenseniz kimse bilemez. Bunlar zor maçlar. Konya deplasmanı ve sonrasında Kayserispor ile oynayacağız. İkisi de zor maç. Çok fazla sakatlıklarla boğuştuk, onlar yavaş yavaş dönmeye başladı" şeklinde konuştu.
"TAKIMIMZ BİR KOLEJ HAVASI YAKALADI"
Takımda sözleşmesi sona eren oyuncularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Gökhan, "Takımımız bir kolej havası yakaladı. Tecrübelisi ve genci hepsi bir arada. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili yetkili kurullarımız görüşmeleri yapıyorlar. Devre arasında bu iş biter. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Hedefi olan takımlarda transfer bitmez. Verilecek rapor doğrultusunda eksiklerimiz gidermek için bütçemizin de uygunluğu durumunda bunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ligde ve Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Ahmet Fikret Gökhan, "Ligde yer alan takımların güçleri hemen hemen denk. Denizlispor eşleşmesi enteresan bir tesadüf oldu. Ligde de Denizlispor ile oynadık. Umarım iyi bir maç olur. İki kupada da ilerlemek istiyoruz. Kupa da öncelikli hedeflerimizden biri. Turu geçip ilerleyen turlarda gelecek rakipleri beklemek istiyoruz" diye konuştu.
"LİGDE ARTIK HİÇBİR SONUÇ ŞAŞIRTMIYOR"
Süper Lig'de oynanan her maçın zor olduğunu belirten Gökhan, "Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor. Geçen hafta oynanan maçlara bakıldığında sonuçları bilmek istenseniz kimse bilemez. Bunlar zor maçlar. Konya deplasmanı ve sonrasında Kayserispor ile oynayacağız. İkisi de zor maç. Çok fazla sakatlıklarla boğuştuk, onlar yavaş yavaş dönmeye başladı" şeklinde konuştu.
"TAKIMIMZ BİR KOLEJ HAVASI YAKALADI"
Takımda sözleşmesi sona eren oyuncularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Gökhan, "Takımımız bir kolej havası yakaladı. Tecrübelisi ve genci hepsi bir arada. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili yetkili kurullarımız görüşmeleri yapıyorlar. Devre arasında bu iş biter. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Hedefi olan takımlarda transfer bitmez. Verilecek rapor doğrultusunda eksiklerimiz gidermek için bütçemizin de uygunluğu durumunda bunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Fikret Gökhan'ın açıklamaları
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