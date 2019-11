(ÖZEL) Trabzonspor Yöneticisi Serdar Ekrem Şirin: Futbolda adalet istiyoruz

"Taraftarımız 90 dakika boyunca susmamasınlar"



İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ekrem Şirin, Göztepe maçındaki kural hatası başvurusuyla ilgili olarak, "Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sesimizi çıkarıyoruz, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bakıp göreceğiz açıkçası, umarım olumlu ve herkesi tatmin eden bir sonuç ortaya çıkar" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Altay ile eşleşen Trabzonspor’da yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu.



Kupada sonuna kadar gitmek istediklerini söyleyen Şirin, "Biz her katıldığımız yarışta en sona kadar gitmek istiyoruz, kupa da bunlardan bir tanesi. Kupa, yayıncı ve sponsorla beraber daha da güzelleşti, ciddiye bindi. Geçtiğimiz yıllarda büyük takımlar çok önceden elendi. Biz geçen sene şanssız şekilde elenmiştik ama bu sene sonuna kadar gitmek istiyoruz. Altay çok köklü ve herkesin mazisinde yeri olan bir takım, İzmir’de de çok fazla taraftarımız var. Dolayısıyla mutluyuz. Eminim iki maç da çok güzel ve çekişmeli olacak. Bir yukarı seviyeye çıkmak istiyoruz. Amacımız her yarışta olduğu gibi en üste çıkmak, kupayı almak" diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Şirin, "Bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi gitmeyen maçlar oldu ama Rusya’dan iyi bir sonuçla döneceğimizi tahmin ediyorum. Alanyaspor çok iyi bir takım. Bizim çok fazla eksiğimiz var fakat o maçtan da istediğimiz şekilde, iyi bir galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bu sene özellikle forma satışında çok rekor kırıyoruz, kombinelerimizi sattık. Taraftar bizi çok sahipleniyor, sadece Alanya maçı ve sonraki maçlarda stada gelen taraftarımızın 90 dakika boyunca hiç susmamasını istiyoruz. Onlardan tek bir dileğimiz var, onlar bağırdığı, bizi desteklediği sürece yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok" ifadelerini kullandı.



Göztepe maçında kural hatası için başvuru yaptıklarını ve olumlu bir karar beklediklerini söyleyen Serdar Ekrem Şirin, "Başkanımız, genel sekreterimiz gerekli açıklamayı zaten yaptı. Hakkımız olmayan herhangi bir faul bile istemiyoruz, futbolda adalet istiyoruz. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sesimizi çıkarıyoruz, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bakıp göreceğiz açıkçası, umarım olumlu ve herkesi tatmin eden bir sonuç ortaya çıkar" şeklinde konuştu.