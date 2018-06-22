(ÖZEL) Trabzonspor'da ‘feda’ çağrısına futbolculardan yanıt yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor’da mevcut oyuncu kadrosunun maliyetini düşürmeyi hedefleyen yönetimin ‘feda’ çağrısına hiçbir oyuncudan olumlu yanıt gelmediği belirtildi.

Mali anlamda yapılanmaya giden ve yıllık giderlerini 80 milyon TL civarına sabitlemeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, bu noktada futbolculardan yıllık alacaklarında indirim talep etmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde hiçbir oyuncudan yönetimin ‘feda’ çağrısına olumlu yanıt gelmediği öğrenildi.

“HİÇBİR OYUNCU İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada ‘feda’ çağrısına olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, “Takımdaki maliyetli oyunculardan belirli bir ölçüde indirim istedik. Maalsef hiçbir oyuncu bunu kabul etmedi. Şu an için ne bir oyuncu indirime gitti ne de bir oyuncu için ciddi bir teklif geldi. Futbolcuların alacaklarının neredeyse tamamına yakının bölümü de ödendi” dedi.

“OYUNCULARI DEĞERİNİN ALTINDA SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Hiçbir oyuncularını değerlerinin altında gönderme gibi bir düşüncelerinin de olmadığını kaydeden Ağaoğlu, “Bunlar kulübün sözleşmeli oyuncuları. Bir veya iki oyuncumuz kulübümüze olan maliyetlerini karşılayacak teklifler getirirlerse oturup konuşulur, yönetimin ile teknik heyetin görüşleri alınır ve ona göre bir karar verilir. Ama netice itibariyle bu oyuncular kulübün değerleri. Hiçbir oyuncuyu da değerinin altında gönderme gibi bir düşüncemiz yok. Bu kadro ve ilave 2-3 oyuncu ile sezona başlayacağız” diye konuştu.

“ZOR AMA ASLA İMKANSIZ DEĞİL”

Sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılan oyuncuların kulübe maliyetinin yaklaşık 7 milyon Euro olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “İhtiyacımız olan oyunculara da 2 milyon Euro verirsek maliyeti 5 milyon Euro yani 30 milyon TL civarında aşağı çekmiş oluruz. Bunun ideali 30’u 80’e çıkarıp en azından gelir gider dengesini belirli ölçüde sağlayacak ekonomik bir tablo oluşturmak. Tabi sıkıntılı bir durum. Bir tarafta sözleşmeleri devam eden oyuncular var, diğer taraftan da yarışın içerisinde olacaksınız. Ayrıca oyuncuları da elinizde tutacaksınız. Başından beri bu böyleydi. Bu süreç içerisinde camiamız mümkün olduğu kadar bize yardımcı olur, sabır gösterirlerse bu olumsuz tablonun içerisinden çıkarız. Zor ama asla imkansız değil” ifadelerini kullandı.

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