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(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu

SPOR 22.01.2020, 10:04
(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu
DÜNYA Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonluğunu gördük, şu anki tek hayalim dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda ter döken milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunda PATA Yamaha takımında yarışacak. 2015 Avrupa Superstock 600 şampiyonu ve 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi Razgatlıoğlu, superbike'a adım attığı 2018'de bir kez 2'nci, bir kez de 3'üncü olarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen yıl superbike Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak bunu başaran ilk Türk motosikletçi unvanını alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı özel açıklamada 2020'de zor yarışların kendisini beklediğini söyledi.
"ŞİMDİ BİR TAKIM ARKADAŞIM VAR, BU BENİM İÇİN BİR İLK"
2019'da Dünya Şampiyonası'na iyi başlangıç yapmasa da sonraki yarışlarda başarısıyla 15 yarışta podyumda yer aldığını aktaran Toprak Razgatlıoğlu, "Dünya Şampiyonası kolay bir şampiyona değil. Bunun farkındayım. 2019'da aslında en büyük hedefimiz ve hayalimiz ilk birinciliğimizi almaktı. Dünya Şampiyonası yarışlarında birincilik alan ilk Türküm. Birincilik hayalimizi gerçekleştirdik. Fransa yarışında 16'ncı sırada start alıp yarışı birinci bitirdik ve bunu iki defa yaptık. Bir tanesi belki şans diyebilirdik ama ikinci yarış çok önemliydi ve kısa yarıştı. 2020'de takım değiştirdik. Bizim için motor farklı, takım farklı ama 4 tane testimiz var. O testlere gittikçe, motoru daha çok tanıyacağız. Daha önceki 5 sezon tek başıma yarıştım. Şimdi bir takım arkadaşım var. Bu, benim için bir ilk oldu. Biraz baskı hissediyorum. Çünkü o da hızlı bir pilot" diye konuştu.
"MOTOGP'DEN TEKLİF GELİRSE TABİİ Kİ GİDERİM"
2020 hedeflerini anlatan genç sporcu, şunları söyledi:
"Avrupa şampiyonluğunu gördük. Şu anki hedefimiz, benim de tek hayalim dünya şampiyonluğu. MotoGP ile alakalı çok kişi soruyor. Tabii ki MotoGP'de yarışmak, dünya şampiyonu olmak gibi hayalim yok. Şu an yarıştığım yerde dünya şampiyonu olduktan sonra, inanıyorum ki MotoGP teklifi gelir. O teklife göre değerlendiririm. Tabii ki gideriz, gitmem diye bir şey yok. Ama şu anki tek hayalim yarıştığım superbike'da dünya şampiyonu olmak. 2020 sezonunda 14 pistte yarışımız var. Bizim her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Yani 14 piste ayrı ayrı gidiyoruz, ama her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Dünya Şampiyonası olduğu için kolay değil, her yarış neler olacağını bilemiyoruz. Çok uzun süren bir şampiyona. Elimizden geleni yapıp, Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırmak hedefimiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Toprak Razgatlıoğlu ile röportaj
Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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