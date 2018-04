(Özel) TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Sammy Mejia: "Sezonun en zor kısmına hazırlanıyoruz"

Gürkan DURAL / BURSA,() - TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Sammy Mejia, ligde iyi bir pozisyonda olduklarını belirterek, "Sezonun en zor kısmına hazırlanıyoruz. Bütün oynayacağımız maçlar çok kritik ve değerli mücadeleler olacak" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Doğuş'u takibini sürdüren ve şampiyonluk adaylarından biri olan TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Sammy Mejia, Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. 29 Nisan pazar günü sahalarında oynayacakları Eskişehir Basket maçının kolay geçmeyeceğine işaret eden Dominikli oyuncu, "Şu an Eskişehir Basket iyi bir durumda. Son birkaç maçlarını iyi oynayarak kazandıklarını biliyoruz. Buraya ritim kazanarak ve iyi bir durumda geliyorlar. Ama bizim de son 2 hafta içerisinde iyi bir ritim yakaladığımızı düşünüyorum. Geçen haftayı pas geçmek tabii ki biraz ritmimizi bozabilir, umarım bunu kısa zamanda atlatabiliriz. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz ve buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

"DETAYLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ligde bu sezon gösterdiği başarılı grafik sonrası 2'nci basamakta yoluna devam eden TOFAŞ'ın, şu ana dek olan sürecini de değerlendiren Mejia, "Bence şu an iyi bir durumdayız, iyi bir pozisyondayız. Sezonun en zor kısmına hazırlanıyoruz. Ulaşmak istediğimiz seviyeye gelmek için birkaç detayı daha geliştirmemiz gerekiyor. Sezonun bundan sonraki zamanında bütün oynayacağımız maçlar çok değerli ve kritik mücadeleler olacak. Bunun da farkındayız. Bundan sonrası için de, her oynayacağımız maçta ufak detayların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"TEK YAPMAK İSTEDİĞİM BU ŞEHRİ DAHA DA GURURLANDIRMAK"

Uzun yıllardır Türkiye'de olan ve son 3 yıldır da TOFAŞ forması için mücadele veren Sammy Mejia, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek "Ayrıca ailem de bu ülkeyi çok seviyor. Bu şehrin ve bu takımın parçası olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bu takımın formasını giyip bu takıma hizmet etmekten de gayet memnunum. Bursa'daki hayatımdan da çok memnunum, bence bu şehir mükemmel insanlarla dolu. Basketbolu seven ve basketbolu yaşayan insanların kalitesi çok önemli. Tek yapmak istediğim bu şehri daha da gururlandırmak. Yapabildiğimiz kadar da ileriye giderek bu şehir için her şeyi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

