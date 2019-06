(Özel) TFF Başkanı Nihat Özdemir: Tek hedefimiz Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi

"Hedefimiz yukarılara çıkmaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'de yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu gibi kurulların yeniden atanacağını söyledi.

Kemer Country Club'da düzenlenen Mesa Cup Golf Turnuvası'nda kazananlara ödüllerini takdim eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, törenin ardından Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtladı

Yeni görevlerine başladıklarını kaydeden TFF Başkanı Özdemir, "Son yapılan genel kurulda, TFF'de yeni bir yönetim kurulu göreve başladı. Tabii devam eden UEFA toplantıları, FIFA toplantıları, EURO 2020 Elemeleri için Fransa maçı ve İzlanda seyahati... Ancak cuma günü TFF'nin yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptık ve görevlendirmeleri de yaptık. Aldığımız kararlarla yeni görevlerimize başladık, hayırlı olsun. Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. FIFA sıralaması olsun, Avrupa'daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır. İnşallah 2020 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Gruptaki şansımız kuvvetli olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİMİZİN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANMASINA İHTİYACI VAR"

Kulüplerin mali yapılarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı: Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi tek tek kulüplerimizin mali yapılarının toparlanabilmesi için, borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Kulüplerimizin buna çok ihtiyacı var. Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır."

"BU SEZON YABANCI SAYISINDA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Demirören Haber Ajansı'nın yabancı sayısının değişip değişmeyeceğine yönelik bir soruya Özdemir, "Bu sezon herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir. Çünkü alınacak her bir karar bundan sonraki sezonlar için geçerlidir. Her takımın kendi elinden bulundurduğu yabancı oyuncular ve sözleşmeleri var. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz. Önümüzdeki yıllarda yapılacak herhangi bir değişiklik ile ilgili ise Kulüpler Birliği ile bir araya gelerek bir neticeye vardığımız takdirde bu değişiklikleri yapmak için fikrimiz var. İnşallah bunu da yerine getireceğiz" yanıtını verdi.

"KURULLAR YENİDEN ATANACAK"

Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu gibi kurulların yeni yönetimle birlikte yeniden atanacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Bunların hepsinin yeniden atanması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, haziran sonu veya temmuz başında, tüm bu kurullarla ilgili atamalarımızı yapacağız ve o arkadaşlarımız da yeniden göreve getirilecektir. Yeni arkadaşlarımız da başlayacaklar" dedi.

"VAR, HER GEÇEN YIL DAHA ÇOK OTURACAK"

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi hakkında yorum yapan TFF Başkanı Özdemir, 'ya yaptığı açıklamada "TFF olarak VAR Sistemi'ne geçen yıl başladık. Benim görüşüme ve kamuoyuna göre VAR Sistemi başarılı olmuştur. Tabii ki eksikler ve hatalar vardır. Her geçen yıl bu sistem daha çok oturacak ve daha az hatalar olacaktır. Bugün herkes bilmelidir ki, dünyanın en iyi sistemi Türkiye'de mevcuttur. Bununla ilgili olarak eğitimlerimizi daha fazla artırarak, burada yapılmış olan bazı hatalar artık yeni sezonda yapılmaması için genel düşüncemiz vardır. İnşallah bunda da başarılı olacağız" diye konuştu.

Nihat Özdemir, hakemlerin durumuyla ilgili olarak ise "Onların geçen dönemde sayısı artırıldı. Arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edecekler. Tatilleri biter bitmez çalışmalarına başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"TERİM VE LUCESCU İLE BİRLİKTE GENÇLEŞTİRMEYE GİDİLDİ"

A Milli Takım'ın performansına ilişkin ise Özdemir şunları söyledi: "Son 2 teknik direktörümüz, Sayın Fatih Terim ve arkasından Sayın Lucescu ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nda bir gençleştirmeye gidildi ve bunda da başarılı olundu. Şu anda Şenol Güneş bu iyi kadroyu, bu gençleştirilmiş kadroyu, bu yeni nesil kadroyu, elinden geldiğince çok iyi motive etmekte ve takımlarımızın maçlarda aldığı başarılı sonuçlar da bunu göstermektedir. İnşallah bu yeni nesil ile hem EURO 2020, hem de FIFA 2022 elemelerinde başarılı olacağız. Milli takımımızın hem Avrupa'ya, hem de Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılması için bütün çalışmalarımız, bütün mücadelemiz bu hızla devam edecektir."

Öte yandan 14-16 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club'da düzenlenen Mesa Golf Cup Turnuvası'na katılan Özdemir'in yanı sıra TFF yönetiminden Erhan Kamışlı ve Hamit Altıntop ile iş dünyasından önemli isimler de yarıştı. Kemer Country Golf Kulübü'ndeki Mesa Golf Cup Turnuvası'nda 250 isim yarışırken, Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve tepelerden oluşan sahadaki mücadelede doğayla başbaşa kalan yarışmacılar günlük yaşamın stresini de atarak mutlu bir hafta sonu geçirdiler.

