(ÖZEL) Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: İstanbul Cup, Türkiye'nin en değerli organizasyonu

"Hep inandığımız şey şampiyon olmak"

"Herkesin izleyebileceği bilet fiyatları belirledik"

"Tenis severleri Spor Toto Tenis Park'a davet ediyoruz"

ANKARA

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek kadınlar tenisinin en iyilerini Türkiye'de buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Tenis Park'ta yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto'nun desteği ile Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda düzenlenecek turnuvada son şampiyon Pauline Parmentier'in yanı sıra, Carla Suarez Navarro, Camila Giorgi, Mihaela Buzarnescu ve Çağla Büyükakçay gibi önemli oyuncular korta çıkacak. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Cup hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

TEB İstanbul Cup'ın Türkiye'nin en değerli organizasyonu olduğunu belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "14 yıl önce başlayan bir ilkti, bugün yine onun heyecanını yaşayacağımız bir başlangıç içerisindeyiz. Özellikle anlatmak isterim ki İstanbul Cup'la birlikte Türkiye'de tenisin her yerde oynanabileceğinin herkes tarafından yapılabileceğinin göstergesi olarak, çok büyük bir algı yaratmasına destek olduğunu vurgulayarak başlamak isterim. TEB İstanbul Cup, bu sene Spor Bakanlığımızın ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle, Spor Toto Tenis Park'ta yapılacak. Dünya'nın en iyi sporcularının ağırlandığı, geçmişte Venüs Williams, Maria Sharapova, Carolina Wozniaki gibi hala tenisin en üst düzeyinde olan dünyaca en çok bilinen sporcuların ülkemizde TEB İstanbul Cup'ta oynamış olmasının keyfini yaşadık. Onlarla birlikte oynayan sporcularımızı izledik. Bu yıl da yine birbirinden değerli yıldızların, değerli sporcuların dünya sıralaması en iyi olan sporcuların yarışabileceği organizasyonu birlikte izleyeceğiz. Yine bahsettiğimiz gibi Spor Toto Tenis Park'ta bütün tenis severleri oraya davet ederek başlamak isterim. Ama özellikle bizim hedeflerimiz dünya arenasındaki sporcularımızın en üst düzeylere çıkabilmesi için büyük organizasyonlarda büyük turnuvalarda boy göstermeleri, İstanbul Cup bunlardan bir tanesidir" şeklinde konuştu.

"HEP İNANDIĞIMIZ ŞEY ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Cengiz Durmuş, geçmişte Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun turnuvadaki başarılarını işaret ederek şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda Çağla Büyükakçay, teklerde şampiyon olmuş. İpek Soylu çiftlerde şampiyon olmuştu. Hep beraber keyifle seyrettiğimiz şampiyonalardan bir tanesiydi. Bu sene sporcularımız Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen gibi sporcularımız da yine şampiyon olmak için mücadele edecekler. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin tanıtımı anlamında da baksanız, dünyanın birçok ülkesinde izlenen, takip edilen ve tüm tenisçiler tarafından takip edilen bir hafta olacak bizim için. Hep birlikte sporcularımızın başarılı olabilmesi adına hem İstanbul'un hem organizasyonun güzel bir haftası olacak. Yine o hafta içerisindeki hafta sonu ve hafta içi turnuvalarıyla, ulusal anlamda da turnuvalarımızın katkılarıyla sporcularımızın da çok büyük tecrübe edinebilecekleri ortamlar yaratılıyor. Çok güzel bir turnuva olacağını biliyorum. Elbette yine TEB İstanbul Cup'da Carla Suarez Navarro gibi dünya 27 numarası, dünyada bilinen tenisçilerden bir tanesi olarak boy gösterecek. 1 numaralı seri başı olarak katılıyor. Bizim sporcularımızdan da Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve elemelerden gelen diğer sporcularımız da bu turnuvaya aday. Hep inandığımız şey hep yenilemek isterim, yine şampiyon olacağız inancıyla bu turnuvaya katılıyoruz. Çağla Büyükakçay, İpek Soylu geçmişte bunu başardılar, bu sene de başarılar ümidiyle korta çıkacaklar diye düşünüyorum."

"HERKES İZLEYEBİLSİN DİYE BİLET FİYATI BELİRLEDİK"

Tenisi zengin sporu olmadığını her platformda dile getirdiklerini belirten Durmuş, "Bilet fiyatlarına gelince özellikle hep savunduğumuz şey tenisin zengin sporu olmadığı, altını çizerek vurguladığımız bir şey de dünyanın hiçbir yerinde hiçbir organizasyonunda ülkemizde bu kadar güçlü bir organizasyonun yapıldığı mukayese edildiği zaman da hiçbir ülke de böylesine ucuz bilet bulamazsınız. Normal bilet 10 TL, en pahalısı 30 TL'den olabilen yarı final, final biletleriyle yine tenis severlere açtığımız bir turnuva. Bu anlamda herkesi davet edip bu şenliği birlikte yaşayabilmek için başlattığımız bir politika. Bu tamamen para kazanmak amaçlı değil, tam tersi tenis severlerin keyifle çok uygun şartlarda seyredilebilmesi için yapılmış bir planlamadır. Tüm lisanslı sporcularımız bu organizasyonlara bedava girebilme hakkına sahiptir. Milli sporcularımız da keza misafirleriyle birlikte gelebilme şansına sahiptir. Bununla ilgili çalışmalarımız yıllardır devam ediyor. Bu yıl da yine aynı şekilde uygulama devam edecektir. Sporcularımızın o arenaya gelip, üst düzey oyuncuların maçlarını, antrenmanlarını, beslenme biçimlerini izleyip görmeleri onlar açısında da bizim açımızdan da çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kestirmeden kazanılmış birçok elde edilmiş ilgiye ulaştıklarını düşünüyoruz. Bu anlamda sporcularımızı öncelikli tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TENİS SEVELERİ SPOR TOTO TENİS PARK'A DAVET EDİYORUZ"

Turnuvanın şenlik havasında geçeceğini belirten Başkan Cengiz Durmuş, "TEB İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Tenis Park'ta tüm tenis severlere açık olacak. 23 Nisan'da çocuklara atfedilmiş bir bayram olarak da hem şenlik hem bayram havasında geçecek bir etkinliğimiz var. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan'da davet ediyorum. Bu organizasyonda özellikle Spor Bakanlığımızın ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle yıllardır, her projemizi destekleyerek hedeflerimize ulaşmamızda çok büyük katkı sunduklarını bildiğim için kendilerine teşekkür ederim. Yine Türk Ekonomi Bankası'nın yine bizim tenisi sokaklara indirmemiz, bu turnuvalarda boy gösterebilmemiz için sporcularımıza fırsat verdiği için ve yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Bu şenlik havasına tüm İstanbullu seyircilerimizi ve Türkiye genelindeki tenis severleri bu etkinliğimize Spor Toto Tenis Park'a davet ediyorum" şeklinde konuştu.



