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(ÖZEL) Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi 

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 15 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu - Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir - "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti... Hayrettin...

SPOR 11.11.2019, 11:12
(ÖZEL) Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi 

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 15 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

- Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir
- "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...

Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - Genç yıldız adayı Emre Demir, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı ve adından söz ettirmeye henüz 15 yaşında başladı.
2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan ve dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, bu transferden tam 7 sene sonra ilk Süper Lig golünü sarı kırmızılı formayla attı.
"BENİ 'MESSİ', 'ALEX' DİYE ÇAĞIRIYORLAR" DEMİŞTİ...
2012 senesinde Demirören Haber Ajansı'nın () konuğu olan Emre Demir, futbolu çok sevdiğini ve milli takımda oynamak istediğini söylemişti. İyi bir futbolcu olacağına inandığını 7 yıl önce 8 yaşındayken dile getiren 'Minik Messi', "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar. Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir futbolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım. Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğrendim. Şimdi Kayserispor'a gidiyorum. Futbolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmış ve iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini henüz o dönemde vermişti.
SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ!
15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, Süper Lig'in 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68'inci dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.
HAYRETTİN DEMİR: EMRE GELECEK İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK
Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklama ile futbolcu oğluna destek çıkmıştı. Gençlerbirliği maçının ardından buruk bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Hayrettin Demir, "Kayserispor 1-0 gerideyken Emre Demir oyuna girdi. Gururlandık, skoru 1-1 yapan golü Emre'nin atması bize ayrı bir mutluluk verdi. Nurettin asist yaptı, Emre gol attı ve bu güzel bir şey. Emre gelecek için güzel bir örnek. Gençlere şans vermesinden dolayı Bülent Uygun hocamıza teşekkür ediyoruz, mutluyuz ama içimiz buruk. Kayseri'ye en azından 1 puanla dönmek istiyorduk. Emre buradan U17 Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Orada da başarılı maçlar çıkarmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Baba Demir, Emre'nin uzun yıllardan bu yana Kayserispor'un altyapısında mücadele ettiğini belirterek, "Kayseri'de nice Emre Demir'ler çıkacaktır. Gençleri gördüğümde mutlu oluyorum. Emre, Bercelona ve Paris Saint-Germain'de bulundu. Oranın havasını soludu; ama bugün burada Kayserispor A takımında onu görmek bizim için onurdur. Kapalıkale grubu başta olmak üzere taraftar O'nu bağrına basıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Kayseri'ye geleli 8 sene olmuş, güzel zamanlarımız oldu. Herkes taşın altına elini koydu ve Emre'yi buralara kadar getirdiler. Ben de bir baba olarak her zaman arkasında durdum. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Emre Demir'in 8 yaşından görüntüleri
- Emre Demir'in 8 yaşındayken yaptığı açıklama
- Emre Demir'den detaylar
- Emre Demir'in babası Hayrettin Demir'in 'ya yaptığı açıklamalar
- Genel detaylar

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