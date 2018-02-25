Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası Polonya'da başlıyor

Federasyon Başkanı Birol Aydın: "Amacımız Türkiye altın madalyalar kazandırmak"

ERCAN ATA / ANKARA,()

Polonya'nın Zakopeno şehrinde 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında düzenlencek olan İNAS Dünya Kayak Şampiyonasında Türkiye'yi Tuba Çelik, Ayşe Kader Yavuz, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil edecek.

Kafiyeli uğurlayan federasyon başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada "Amacımız Ülkemize altın madalyalar kazandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmaktır. Tüm Özel Sporularımıza başarılar dilerim" dedi.

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