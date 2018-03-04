Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Ercan ATA - ANTALYA /

Fransa'nın Val-de Reuil kentinde sona eren 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan Muhsine Gezer 1500 metrede birinci, 800 metrede ise ikinci olurken, Esra Bayrak, 60 metrede birinci, yüksek atlamada üçüncü, Sevim Demircan 400 metrede birinci, Onur Kopuzlu üçadım atlamada üçüncü ve Yasemin Keskinsoy 400 metrede üçüncü oldu. Kafile başkanlığını Ensar Kurt'un yaptığı Türk Milli Takımı'nda antrenörler Aytunç Göz, Arif Demir ve Deniz Erenoğlu, sporcular ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Yasemin Keskinsoy, Sevim Demircan ve Onur Kopuzlu'dan oluştu.

2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı kadınlarda bir ilki başararak Portekiz ve Fransa'nın ardından takım halinde dünya Üçüncüsü olarak kupayı Türkiye'ye getirdi.

KURT: "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Şampiyona sonrası açıklama yapan kafile başkanı Ensar Kurt, "Fransa'ya ayak bastığımızdan beri bizleri yalnız bırakmayan Paris Başkonsolosumuz Barış Tantekin'e, ASS Kültürel Türk Luviye Derneği Başkanı Ahmet Budak'a ve Türk vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

AYDIN: "MADALYALARIMIZI VE KUPAMIZI AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise yaptığı açıklamada, "Madalyalarımızı ve kupamızı Mehmetçiklerimize, Kahraman Şehitlerimize, ailelerine ve ülkemize armağan ediyoruz. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyonada madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, yarın 16.00 civarında İstanbul'a gelecek.

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