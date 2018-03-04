Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Ercan ATA - ANTALYA / Fransa'nın Val-de Reuil kentinde sona eren 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan Muhsine Gezer 1500 metrede birinci, 800 metrede ise ikinci olurken, Esra Bayrak, 60 metrede birinci, yüksek...

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Ercan ATA - ANTALYA /

Fransa'nın Val-de Reuil kentinde sona eren 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan Muhsine Gezer 1500 metrede birinci, 800 metrede ise ikinci olurken, Esra Bayrak, 60 metrede birinci, yüksek atlamada üçüncü, Sevim Demircan 400 metrede birinci, Onur Kopuzlu üçadım atlamada üçüncü ve Yasemin Keskinsoy 400 metrede üçüncü oldu. Kafile başkanlığını Ensar Kurt'un yaptığı Türk Milli Takımı'nda antrenörler Aytunç Göz, Arif Demir ve Deniz Erenoğlu, sporcular ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Yasemin Keskinsoy, Sevim Demircan ve Onur Kopuzlu'dan oluştu.
2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı kadınlarda bir ilki başararak Portekiz ve Fransa'nın ardından takım halinde dünya Üçüncüsü olarak kupayı Türkiye'ye getirdi.
KURT: "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Şampiyona sonrası açıklama yapan kafile başkanı Ensar Kurt, "Fransa'ya ayak bastığımızdan beri bizleri yalnız bırakmayan Paris Başkonsolosumuz Barış Tantekin'e, ASS Kültürel Türk Luviye Derneği Başkanı Ahmet Budak'a ve Türk vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
AYDIN: "MADALYALARIMIZI VE KUPAMIZI AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"
Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise yaptığı açıklamada, "Madalyalarımızı ve kupamızı Mehmetçiklerimize, Kahraman Şehitlerimize, ailelerine ve ülkemize armağan ediyoruz. Bize her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Şampiyonada madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi, yöneticilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, yarın 16.00 civarında İstanbul'a gelecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314