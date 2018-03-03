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Özel sporcu Esra Bayrak, Dünya Şampiyonu oldu

Ercan ATA / ANTALYA, () Fransa'nın Val-de Reuil kentinde devam eden 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre kategorisinde ülkemizi temsil eden Esra Bayrak birinci oldu. Fransa'dan Danielle Delage ikinciliği alırken, Çekya'dan...

Özel sporcu Esra Bayrak, Dünya Şampiyonu oldu

Ercan ATA / ANTALYA, ()

Fransa'nın Val-de Reuil kentinde devam eden 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre kategorisinde ülkemizi temsil eden Esra Bayrak birinci oldu. Fransa'dan Danielle Delage ikinciliği alırken, Çekya'dan Veronika Skihtovska ise üçüncülüğü elde etti. Şampiyonada bugün gülle atmada Mihriban Kaya 10.68 metre ile dördüncü olurken, Esra Bayrak, uzun atlamada 4.96 metre ile dördüncü ve Onur Kopuzlu 5.50 metre ile sekizinci oldu. Böylece şampiyonanın ikinci gününde Türkiye 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmış oldu. Dünya Şampiyonası yarın yapılacak 200 metre, 800 metre ve yüksek atlama yarışları ile sona erecek.
ESRA BAYRAK: "MADALYAMI KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM"
Madalya töreninden sonra açıklama yapan Esra Bayrak şöyle konuştu:
"Madalyamı kahraman şehitlerimize, ailelerine ve ülkeme armağan ediyorum. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'a, Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a ve antrenörüm Aytunç Göz'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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