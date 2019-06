(Özel) Sezer Huysuz: 2020 Tokyo'da Türk judosunun 20 yıllık madalya hasreti bitecek

''Türk judosu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vuracak''

Ercan ATA - Nesrin AYDIN / ANKARA () -

2020 Tokyo Olimpiyatları'na 402 gün kala Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk judosunun olimpiyatlara hazırlık sürecini ve milli madalya beklentisini Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. 2016 Rio Olimpiyatları'na 4 kişi katıldıklarını belirten Huysuz, "Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılarak, judodaki 20 yıllık madalya hasretini bitireceğiz'' dedi.

Tokyo Olimpiyatları için 2020 yılının Mayıs ayına kadar kota mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Sezer Huysuz, "Biz ilk madalyamızı Barselona Olimpiyatları'nda Hülya Şenyurt'la aldık. En son madalyamızı ise 2000'de Sidney'de Hüseyin Özkan'la altın madalya aldık. 2020'de 20 yıllık hasretimizi bitireceğiz inşallah. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Kadın Milli Takımımız şuan Hırvatistan'da kampta. Erkek Milli Takımımız ise Ankara'da kampını tamamlayıp Avrupa Oyunları'na katılacak. Sonrasında ise olimpiyat kotası için Kanada'ya gidecekler. Puan müsabakaları devam ediyor. Şu an 6 tane kotamız var. Tabii müsabakalar devam ediyor, belki bu sayı daha da artacak. Biz istiyoruz ki süreci de artıralım bununla beraber sporcu sayısını da artıralım. Yoğunluk devam ediyor. Çünkü aşağı yukarı 2020'nin Mayıs ayının sonuna kadar kalifikasyon maçları devam edecek" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Türk judosunun geldiği noktayı işaret eden Huysuz, "Bizim bu programa göre 16-17 tane maçımız var. Bu 16-17 maça da takımı götüreceğiz. Takımımızdan performansa göre bazı sıkletlerde garanti içerdeyiz ama ilk 8'deki yerimizi korumak için bazı maçlara seçerek götüreceğiz. Kanada'ya gitmemizin en büyük özelliği de hemen Avrupa Oyunları'nın peşine çocukların performansları iyi iken, oranın uzak olması herkesin gitmeyecek olması biraz da stratejik olarak düşünerek oraya sporcularımızı götürüp ilk 8'i daha da garanti haline getirmek istiyoruz. Sporcularımızın biraz daha farklı başlangıçları olacak olimpiyatlara eleme maçlarında ilk 8'den başlanır daha kolay maçlarla başlıyorsunuz ve daha zor rakiplere doğru yavaş yavaş gidiyor. Geldiğimiz nokta güzel. Hedefimiz büyük. Türk judosunun geldiği nokta şu anda sporcu sayısıyla da milli takımlardaki sporcu sayımızla da, kaliteli sporcu sayımızla da, aldığımız madalyalarla da gerçekten iyi bir konumdayız. Alttan gelen ümit takımımız gerçekten çok üst seviyede. Genç takımımız aynı şekilde öyle. Tabii bunun yansıması 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alacağımız başarı ve akabinde asıl hedefimiz olan 2024 ve 2028'in takımının daha rahat hareket edebileceği hem maddi hem manevi yönden güçlü bir şekilde olimpiyata hazırlanan bir takımız var. İnşallah Türk judosu Türk sporuna çok büyük bir katkıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vuracaktır" dedi.

"8 KOTA İLE OLİMPİYATLARA KATILABİLİRİZ"

Sporcuların İlk 8'e girmesinin avantajlarından bahseden Başkan Sezer Huysuz, 'ya yaptığı açıklamada, "Bireyselde 7 erkek, 7 kadın sporcu ve takımla katılma durumu var. Şu anda Büşra Katipoğlu'nun sakatlığı olduğu için o kiloda biraz sıkıntımız var. Yoksa bizim takım olarak da olimpiyatta yarışabilecek şansımız var. Bizim en fazla alabileceğimiz kota doğru konuşmak lazım ise 8 kota. Şu andaki sporcularımızın performansı ve gidişatına göre 8 kotayla biz olimpiyatlara katılabiliriz. Burada amacımız zaten madalya. İlk 8'de başlamasının avantajı ilk turları bay geçiyorsunuz. Ondan sonraki turlarda da ilk etapları daha kolay sonra da yarı final ve madalya maçına yaklaştıkça zor rakipler zaten onları da yenmeniz gerekiyor eğer ki madalya almak istiyorsanız. Ama bizim sporcularımız şu anda, Kayra, Mikail, Vedat, Bilal hep ilk 8'in içerisindeki çocuklar ve gerçekten de madalyaya yakınlar. Şu anki ön hazırlığımız Avrupa Oyunları olacak. Çocuklarımızın kendini görme provası olarak görüyoruz. İnşallah Avrupa Oyunları'nda güzel madalya, dünya şampiyonası da Ağustos ayında Tokyo'da o da olimpiyatın bir provası olacak. Oradaki maçlar da bizim olimpiyatlardaki yerimizi belirleyecek maçlar. Orada çocuklarımız performanslarını gösterecek. Bizim oradaki ortak çalışmamız belediyelerle, federasyonlarla sporcularımızın iyi hazırlanması hem fiziksel hem mental olarak iyi bir pozisyona gelmesi için yaptığımız protokolün bize artısı olacak. Sporcularımız 15 gün öncesinden dünya şampiyonasına gidecekler hiçbir masrafımız olmayacak. Olimpiyata da 1 ay önceden gidebiliriz. 1 ay öncesinden bize orada her türlü imkanları Shimonoseki belediyesi ve federasyon sağlayacak. Bu da sporcularımızın daha hazır olması daha kolay madalya almalarını sağlayacak bir çalışma. İnşallah bu başarıyı yakalarız hep beraber" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI BİZİMLE KAMP YAPMAK İSTİYOR"

Olimpiyatlarda gününü yakalayan her sporcunun şampiyonluk şansı olduğunu belirten Huysuz, "Sporcun içinden gelen insanlarız, olimpiyat diğer şampiyonalar gibi değil. Olimpiyatta gününü yakalayan herkes şampiyon olabilir. Çünkü oraya kota müsabakalarından, dünya sıralamasındaki en iyiler geliyor. Dünya sıralamasından en iyi 18'e girenler katılabiliyor. Daha sonra kalifikasyonla, White kartla gelenler hepsi orada şampiyon olabilir. Tabii o günü yakalamak, sakatlıklar sporun içinde olan şeyler hepimizin zaten 4 yılda 1 günü yakalamak amacımız zaten o. Biz istiyoruz ki 2, 3, 4 madalya alalım ama bizim hedefimiz madalya almak, madalya alabilmek. Sporcularımız o konuda gerçekten iyi hazırlıklar yaptılar. Teknik kadromuz deneyimli antrenörlerden oluşuyor. Şu anda dünyanın en iyi takımları bizimle birlikte kamp yapmak istiyor. Özbekistan, İran, Fransa, Gürcistan bizimle birlikte kamp yapmak istiyorlar. Türkiye'nin gelmiş olduğu bu nokta judo için güzel. Biz kendi adımıza olimpiyatlarda madalya alıp 20 yıllık hasretimizi sona erdirmek istiyoruz. Pekin'de katıldığımız sporcu sayısı 1'di. Tek ben katılmıştım. Bu da şansınızı daha azaltıyor. Tek kişinin üzerine binen yük daha çok oluyor. Hem psikolojik hem baskı altında. 2012'ye biz 2 kişi gittik. 2016'ya gerçekten yaklaşmıştık 4 kişiyle katıldık. Hatta 7 kota aldık, aynı sıkletlerde olduğu için en iyileri seçip götürdük. Kayra'nın 5'inci oldu eğer orada 3'üncü olsaydı belki bugün daha farklı konumda olacaktık. Ama 2020'de madalya alarak alt yapılardaki çocukların önünü daha da çok açmak, yatırımların daha da artmasını sağlamak, judoya bakış açısını değiştirmek en büyük hedeflerimizden birisi" diye konuştu.

"EKSİK YÖNÜMÜZ OLİMPİYATLARA HAZIRLIĞI 1 YILA SIĞDIRMAMIZ"

Sezer Huysuz, olimpiyat hazırlık sürecinin uzun bir maraton olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Biz sporcularımızı hazırlık için sürekli kamplarda tutuyoruz ama dünya şampiyonasından 2-3 ay sonrasında artık kalifikasyon maçlarını bitirip bizim kendimizi 1 yıl sonraya hazırlamamız gerekiyor. Maalesef yarın ne olacağını bilemediğimiz için her gün sporcularımızı yoğun tempoda tutmaya çalışıyoruz. Teknik bilgiyle sporcuların kaynaşmasını sağlarsak, takım ruhunu sakalarsak sporcuların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak gidersek o çocukları direkt o güne hazırlayabiliyoruz. Ama en büyük sıkıntımız şu anda baktığımız zaman hem genel müdürlüğümüz hem bakanlığımız sadece olimpiyatın o gününe odaklanıyor halbuki olimpiyatın 4 senelik bir öncesinde hatta 8 sene öncesinde başlayan bir program var. 1 yıl kala bazı şeyleri yapmak zordur. 2 yıl önce yapmak daha kolaydır, 3 yıl önce yapmak daha da kolaydır. Bunu anlatmak lazım. Sporculara da idarecilere de bunu anlatıp o sporcuları 1 yıl önce daha rahat hareket etmelerini sağlamak lazım. Şimdi bizim sporcularımızın olimpiyat kotasındaki ilk 8'lerini garanti altına alıp kendini hazırlamaya başlaması gerekirken biz daha bunları ilk 8'e kota almasına mücadele ediyoruz. Sakatlanıyorlar, bunların tedavisi uzun sürüyor. Sporcunun performansı düşüyor. Biz 1 yıl önce bunu bitirmiş olsak sporcuyu ona göre adapte edip kolay maçlar seçeriz ve sporcu o güne hazırlanır. Buradan 11 saat gidecek çocuklar orada maç yapacaklar ki madalya alsınlar onları seçiyoruz. Bunu izlemesek daha iyi hareket ederiz. Şu anki en büyük sıkıntımız o."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sezer Huysuz'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)