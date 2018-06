(ÖZEL) Semih Erden: "Wilbekin bizim için artı bir enerji olacak"

"Her maça kazanmak için çıkacağız"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden Semih Erden, Milli Takıma dahil edilen Scottie Wilbekin için, "Bu sene Scottie Wilbekin'i Türk olarak takımımıza kattık. O bizim için artı bir enerji olacak" dedi.

Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ukrayna ve İsveç ile karşılaşacak olan Türkiye'de tecrübeli oyuncu Semih Erden, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Ankara'da yapılacak maçlarda tam kadro olacaklarını ifade eden Semih Erden, "Orada oynanan maçta kaybetmek bizim için kötüydü ama orada tam kadro değildik, Ankara'da ise tam kadro olacağız" diye konuştu.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Üzerlerinde baskı hissetmediklerini belirten Erden, "Her maça konsantre olup, o maçı kazanmak için çıkacağız. Çünkü her maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Üst gruba ne kadar galibiyet taşırsak bizim için o kadar artı olacak. Dolayısıyla üzerimizde öyle bir baskı yok. Zaten Ankara'da iyi bir taraftar olacak. 2010'da da, daha önce de yaşamıştım, dolayısıyla baskı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"WILBEKİN BİZİM İÇİN ARTI BİR ENERJİ OLACAK"

Türk vatandaşı olarak ilk kez A Milli Takım forması giyecek olan Scottie Wilbekin'in de kendilerine enerji katacağını vurgulayan tecrübeli

basketbolcu, "Bu sene Scottie Wilbekin'i Türk olarak takımımıza kattık. O bizim için artı bir enerji olacak. Zaten diğer arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de kendi kulüplerinde süre alan, oynayan arkadaşlar. NBA'de süre alan arkadaşlarımız var, onlar da zaten geçen sene de bizimle beraberlerdi. Dolayısıyla yeni bir oluşum, genç bir oluşum ama güzel ve enerji dolu bir takım olacak. Koşan, her zaman hırsıyla oynayan, kazanmak isteyen bir takım olacak. Çok iyi kadrolarla da maçlar oynadım ama hüsran dolu maçlar da aklıma geliyor. Dolayısıyla kesin bir şey söyleyemeyiz ama bizim şu an önümüzde iki kilit maç var. Onları kazanmamız gerek. Kazanmak için hem var gücümüzle çalışıyoruz, hem de Ankara'da hep beraber, tek yürek, tek bilek olup çıkacağız, maçlarımızı oynayacağız" şeklinde konuştu.

