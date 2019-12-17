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(ÖZEL) Selim Ay: Hocamızla beraber birçok şeyin üstesinden geleceğiz

İttifak Holding Konyaspor'da kaptan Selim Ay, “Hocamızla beraber birçok şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Aykut hocamızla beraber tamamen takım içinde samimiyet ve şeffaflık var. Böyle bir ortamda başarısızlık hiçbir zaman olmaz diye...

SPOR 16.12.2019, 23:33
İttifak Holding Konyaspor'da kaptan Selim Ay, “Hocamızla beraber birçok şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Aykut hocamızla beraber tamamen takım içinde samimiyet ve şeffaflık var. Böyle bir ortamda başarısızlık hiçbir zaman olmaz diye düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi olacak” dedi.

Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor’da takım kaptanı Selim Ay, maçın ardından Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu.

“BU ZORLU DEPLASMANDAN 1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Deplasmanda aldıkları 1 puan ile önümüzdeki haftalara daha olumlu bakacaklarını ifade eden Selim Ay, “Haftalardır galip gelemiyor ve puan alamıyorduk. Biz Konyaspor ailesi olarak böyle bir takım değiliz. Güçlü bir takımız, sahada birliktelikle beraber, yardımlaşarak hocanın istediklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir takımız. Ben altyapısından çıkan biri olarak söylüyorum aile ortamımız çok iyi. Ölü toprağı gibi bir durum vardı üzerimizde. Geçen hafta içeride Gaziantep’e karşı çok fazla pozisyonumuz vardı, atamadık. Bugün böylesine zorlu bir deplasmanda puan almak, bizim için artı güç oldu. Başakşehir, Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesi. İyi mücadele ettik ve bu zorlu deplasmandan bir puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah eski günlerdeki gibi Konyaspor’u üst sıralara çıkarıp herkesin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.

“HOCAMIZLA BERABER BİRÇOK ŞEYİN ÜSTESİNDEN BERABER GELECEĞİZ”

Takım içerisinde çok samimi bir ortam olduğunun altını çizen deneyimli oyuncu, “Aykut hoca ilk geldiğinde sıkıntılı süreçler geçirdik. Art arda 5 gol yediğimiz haftalar oldu. Aykut hocanın takımlarında genellikle şöyle olur, tamamen iskeleti yeniden oturtup yıkılmaz bir güç haline getiriyor. Bu da kolay olmuyor. Biz eskiden beri Aykut hocanın düzenini bildiğimiz için eskiyle şimdi arasında fark var. Hemen hemen bütün takımlar artık sisteme dayalı ve bilgili. Mücadelenin yanı sıra akılcı ve sistemli bir oyun oynanmaya başladı. Herkeste haklı olarak şöyle bir algı oluşuyor, geçmişte ligi 3’üncü bitirmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanmış Konyaspor ama bunlar kolay olmuyor. Bunu yapan hocamızla beraber bizdik. Yine hocamızla beraber birçok şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Aykut hocamızla beraber tamamen samimiyet ve şeffaflık takım içinde var. Böyle bir ortamda başarısızlık hiçbir zaman olmaz diye düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

“LİGİN 2’NCİ YARISINDA KONYASPOR DAHA ÜST SIRALARDA OLACAK”

Ligin 2’nci yarısında çok daha farklı bir Konyaspor izlettireceklerini vurgulayan Selim Ay, “İlk yarıda beklentilerin altında kaldık ama biz kendimizi biliyoruz. O gücümüzü hem hissediyoruz hem de hissettiriyoruz. Ligin 2’nci yarısında Konyaspor hak ettiği yerde, daha üst sıralarda olacak. Herkese bunu göstereceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR MAÇINDA 3 PUANI HEDEFLİYORUZ”

Önümüzdeki hafta oynayacakları Trabzonspor maçına da değinen Ay, “İnşallah mücadelemizi ve birlikteliğimizi bu maçta da devam ettireceğiz. İç sahamızda bu sefer üç puan alarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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