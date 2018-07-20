(ÖZEL) Şampiyon yüzücünün Harvard heyecanı

"Yüzme, Harvard'a kabul edilmemi sağladı"

2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümitcan Güreş (19), Harvard Üniversitesi'nden lisans eğitimi için burs kazandı. Harvard Üniversitesi'nin yüzme takımıyla kulaç atacak Güreş, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak, 2024 Olimpiyatları'nda finale yükselmek ve madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

İstanbul'da eğitim gördüğü okuldaki seçmeli yüzme dersinde antrenörler tarafından keşfedilen Ümitcan Güreş, 12 yıldır sürdürdüğü spor kariyerinde üst düzey şampiyonalarda kulaç attı. 8 yıldır yüzme milli takımında yer alan Enka Spor Kulübü sporcusu Ümitcan Güreş, geçen yıl 2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek branşında altın madalya kazandı. Geçen yıl dünya gençler şampiyonası ile Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 5'incilik elde eden Ümitcan Güreş, bu yıl Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 100 metre kelebekte 3'üncü, 50 metre kelebekte 4'üncü oldu. Antalya'da kamp yapan Ümitcan Güreş, antrenörü Fatih Yıldırım yönetiminde 3-9 Ağustos'ta İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kelebek branşında kulaç atacak.

HAYATINI DEĞİŞTİREN PAYLAŞIM

Sportif kariyeri başarılarla dolu Ümitcan Güreş'in hayatı, ABD'li yüzücülerin performansının yayımlandığı internet sitesine, yarışlarda elde ettiği dereceleri paylaşmasıyla değişti. İnternet sitesini inceleyen Harvard Üniversitesi'nin yüzme takımı koçundan kendisine elektronik posta geldiğini anlatan Ümitcan Güreş, "Harvard Üniversitesi'nin yüzme takımı koçundan, başarılarımdan çok etkilendiğini belirten elektronik posta aldım. Daha sonra Harvard'a başvurdum. Önemli üniversitelerin yüzme takımı koçlarından da mailler geldi. Ancak Harvard'da ekonomi okumak istiyordum. Harvard'a burslu kabul edilmem benim için büyük mutluluk" dedi.

'YÜZME, HARVARD'A KABUL EDİLMEMİ SAĞLADI'

İlkokulda seçmeli derste başladığı yüzmede yıllar geçtikçe şampiyonluklar kazandığını ve yüzme sporunun kendisine yeni kapılar açtığını aktaran Ümitcan Güreş, şöyle konuştu:

"7 yaşından beri yüzme sporu yapıyorum. 8 yıldır milli takımdayım, haftada 9 antrenman yapıyorum. Hem okula, hem antrenmana gidiyorum. Yoğun bir programım var. Bu sene güzel yarışlarım oldu, Türkiye şampiyonluğu kazandım. Akdeniz Oyunları'nda derece elde ettim. Avrupa Büyükler Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Geçen yıl bu yarışta 5'inci oldum ve bu benim için büyük başarıydı. Bu sene madalya kazanmak istiyorum. Yüzme benim için ayrı öneme sahip ve farklı kapılar açtı. Yüzme Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmemi sağladı. Hayatıma da disiplin kattı."

Hedeflerini anlatan Ümitcan Güreş, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. 2024 Olimpiyatları'nda da finale yükselmek ve madalya kazanmayı hedefliyorum. Hardvard'da ekonomi okumak istiyorum. Eğitimimin ardından ABD'de finans şirketinde çalışmak istiyorum. Hardvard'ın bana bu yönden çok katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcunun antrenman öncesi detay görüntüleri

-Havuzda yüzerken görüntüsü

-Drone ile çekilen görüntüsü

-Sporcu ile röp

-Sporcunun hocasından detay görüntü

-Antreman yaparken görüntü

FOTOĞRAFLI

Haber:Tolga YILDIRIM - Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()