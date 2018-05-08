(ÖZEL) Şampiyon güreşçiler yurda dönüşte çiçeklerle karşılandı

Taha Akgül: "Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım"

Soner Demirtaş: "Bu şampiyonluk benim için çok önemli"

Serdar Böke: "Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum"

Anıl UÇAN - İSTANBUL /

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren milli sporcular yurda döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yurda giriş yapan sporcuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve yöneticiler çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında Doğan Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtlayan erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Taha Akgül, "Biz Avrupa Şampiyonası'nın zor geçeceğini biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Ben Dünya Şampiyonası finalinde çok dramatik bir şekilde Gürcü sporcuya kaybetmiştim. 6-7 ay sadece Gürcü sporcuyu düşünerek ve ona konsantre olarak çalıştım. O yüzden final müsabakasına çıkarken hep iyi rakipleri ben yendim. Finalde Gürcü sporcuyla karşılaştım. Çok stresli ve gergin bir müsabakaydı. Biraz taktik savaşı oldu ve hamdolsun galip gelmeyi bildik. Altıncı Avrupa Şampiyonluğumu kazandım. Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonra ki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım. Çünkü rakiplerim hep benim üstüme çıkmak için çalışıyorlar. Ben de aradaki mesafeyi kapatmasınlar diye daha çok çalışıyorum. Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak için hemen çalışmalara başlamamız gerekiyor" dedi.

"BU ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda şampiyon olarak üst üste 3'üncü kez altın madalya kazanan Soner Demirtaş ise, "Ben üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşadım. Taha kardeşimden sonra ilk kez hafif sıkletlerde bunu başaran sporculardan biriyim. Ülkeme tekrar altın madalya kazandırdığım için mutluyum. Biz büyük bir aileyiz. Masörümüzün, doktorumuzun, fizyoterapistimizin ve hocalarımızın büyük bir emeği var. 80 milyonumuzun duaları var. Onları unutmuyoruz. Bu madalyanın benim için çok büyük bir önemi var diğer şampiyonluklarımdan. Sezon başında farklı bir kulüpteydim. Orada sorunlar yaşamıştım. Daha sonra sakatlık geçirdim. Menisküs ameliyatı oldum. Bu beni bayağı yıpratmıştı. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapamamıştım. Hazırlanamadım. Bu şampiyonluğun benim için çok büyük bir önemi var. Kendimi toparlamak açısından. İnşallah daha iyi şekilde Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanan Serdar Böke ise, "Avrupa Şampiyonası 92 kiloda ülkemi temsil ettim. Bronz madalya kazandım. Tabii ki gönlümde altın madalya vardı ama Rabbime şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum. O yönde çalışacağım ve çalışmalarıma hız vereceğim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda ülkeme madalyalarla dönmek için çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporculara çiçekli karşılama

-Soner Demirtaş Röp

-Taha Akgül Röp

-Serdar Böke röp

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)