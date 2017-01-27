(özel) Sağlık raporsuz lisans verip, ''Gözü görmüyor'' diyerek görev vermediler

Adana Bölgesi Yüzme Hakemi Cem Korkmaz: ''Unutmayalım, her insan bir engelli adayıdır''

''Bana yapılan haksızlıktan dolayı psikolojim bozuldu''

ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

1998 yılında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı doktor hatası ile tümörden sol gözü alınan ve protez göz kullanan Adana Bölgesi Yüzme Hakemi Cem Korkmaz'ın hakemlik savaşı yıllardır sürüyor.

Lise son sınıfta okuduğu 2009 yılında Adana Bölgesi Yüzme İl Temsilciliği'nin açmış olduğu hakemlik kursuna katıldığını ve kendi sağlık durumunun il temsilcisi tarafından bilindiğini belirten Cem Korkmaz, bu güne kadar yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı () muhabirine anlattı.

Adana Bölgesi Yüzme İl Temsilciliği'nin açmış olduğu hakemlik kursuna katıldığını ve kendisinin sağlık durumunun bilindiğini belirten Korkmaz, ''Öğrenci belgesi, Savcılık kaydı ve Federasyonun hesabına para yatırarak aday hakemlik kursuna gittim. Bu kursu kazandım ve aday hakem oldum. Yüzme Federasyonu'nun sitesinde yayınlandıktan sonra aday hakemlik belgemi aldım. Benden hiçbir kimse sağlık raporu istemedi. 2011 yılında ise il hakemliğine terfi ettim. 2013 yılında ulusal hakem oldum ve sayısız organizasyonda görev aldım. Öğrenci belgesi ile başladığım hakemliğim de, 2014 yılında liseyi bitirdim ve diplomamı il müdürlüğüne teslim ettim'' dedi.

"MHK BAŞKANI İLE OLAN TARTIŞMAM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti;

2014 yılında Adana'da yapılan Okullar arası yüzme şampiyonasında, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Gürhan Bencan ile aramızda torununun derecesi yüzünden yaşanan olaydan sonra bir daha görev alamadım. Bencan, beni torununun derecesi ile ilgili bir usulsüzlüğe alet etti. Ben de onu gerekli yerlere şikayet ettim. Ne olduysa bundan sonra başladı. Görev verilmemeye başlayınca merak ederek il temsilciliğine sordum. 2014 yılında lise diplomamı vermeme rağmen, 2015 yılında lise mezunu olmadığımı belirttiler. Tüm evraklarım adana il müdürlüğünde mevcut. Federasyonun resmi sitesinde hala hakem gözükmekteyim. Bana iki yıldır neden görev verilmiyor anlamıyorum.''

''KÖRE GÖREV Mİ VERİLİR''

Adana Yüzme İl Temsilciliğinde olan bir kişinin kendisi için köre görev mi verilir sözü üzerine bunalıma girdiğini belirten Cem Korkmaz, "Zaten çok zor bir süreçten geçtim" diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Kimse bana yardımcı olmuyor. Benim psikolojimi bozdular. Benim engelimi zaten biliyorlardı. Ne demek anlamadım? Köre görev mi verilir denmesi? Bu sözler tüm engelli kardeşlerime ve bana hakarettir. Ben bu güne kadar kime söylemişsem, kimlere ulaşmışsam yardımcı olan olmadı. Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Spor Bakanlığı Müsteşarı, Spor bakanlığı bakan yardımcısı, Milletvekilleri ve eski Yüzme federasyonu başkanlığı ile yapmış olduğum görüşmelerden bir netice alamadım. Artık hukuk mücadelemi başlatacağım. Bugüne kadar beklememin nedeni, bana verilen sözlerdi. Ben hakkımı istiyorum. Unutmayalım, her insan bir engelli adayıdır'' ifadesini kullandı.

YENİ SEÇİLEN FEDERASYON YÖNETİMİ: GÖREV ALMASINDA BİR ENGEL YOK

Türkiye Yüzme Federasyonu yönetimi iki ay önce yapılan genel kurul ile değişti. Adana bölgesi ulusal hakem Cem Korkmaz'ın durumu federasyona sorulduğunda Başkan Aydın Karakuzu konuyu bilmediğini ifade etti. Ancak sağlık raporu olmadan kimseye hakem lisansı verilemez diyerek, konuyu araştırdığını ve MHK'ye gerekli çalışmayı yapmalarını söylediğini belirtti.

Başkan vekili Ozan Çetiner ise, "Yaptığım araştırmada, Cem Korkmaz'a geçmiş yönetimdeki arkadaşlar neden görev vermemiş bilmiyorum. Ama engelli diyerek görev verilmemesi çok yanlış. Farklı yerlerde görev alabilir. Bununla ilgili herhangi bir engel yok. MHK'deki arkadaşlar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, evraklarda bir sıkıntı olmadığı taktirde görev alabilir'' diye konuştu.