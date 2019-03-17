(ÖZEL) Ryan Donk: İlk yarı iyi oynamadık

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / BURSA () - Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın önemli isimlerinden Ryan Donk, müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtladı. Maçın çok zor geçtiğini söyleyen Donk, "Çok zordu çünkü ilk yarı iyi oynamadık. Topu tutamadık bu yüzden 2-0 geriye düştük. İlk golü bulduktan sonra harika hissettik ve 'Geri dönebiliriz' dedik. 2'nci golü bulduktan sonra 3'üncü golü bulmak için savaştık ve sonra Feghouli harika bir gol attı" dedi.

Kontratının uzamasıyla ilgili gelen soruya Donk, "Güzel bir zafer aldık, bir sezon daha kontratımın uzaması da güzel" yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir ile aralarındaki şampiyonluk yarışına da değinen Ryan Donk, "Bugün takıldılar. Biz onların üzerinde daha fazla baskı kurduk ama tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Ryan Donk'un açıklamaları (İngilizce)