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(ÖZEL) ROBİNHO: OLDUKÇA MUTLUYUM, SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,() Demir Grup Sivasspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü futbolcu Robson De Souza (Robinho), Brezilya'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam saatlerine Sau Paulo'dan...

(ÖZEL) ROBİNHO: OLDUKÇA MUTLUYUM, SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,()
Demir Grup Sivasspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü futbolcu Robson De Souza (Robinho), Brezilya'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam saatlerine Sau Paulo'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na ailesi ile beraber gelen Brezilyalı yıldız Robinho kalacağı otele geçerek yarın sabah saatlerinde Sivas'a gidecek.

Robinho kaldığı otelde muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geldiğim için oldukça mutluyum. ailemde mutlu benim için en önemli şeyde bu.  Türkiye'nin adını daha evvelden futboldaki yerini biliyoruz. Gayet mutluyuz" şeklinde konuştu. Kendisi için havalimanına gelen taraftarlara teşekkür eden Robinho, "Havanın soğuk olduğunun farkındayım, beni bekledikler. Yarını dört gözle bekliyorum" dedi.
"Sivasspor'a gelmenizde Roberto Carlos etkili oldu mu?" sorusuna ise "Türkiye'de birçok ünlü futbolcuyu biliyorum. Gelmeden önce Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Zaten beraber Real Madrid'de oynadık. Bana Sivasın şehrin ve kulübün ne kadar büyük olduğunu anlattılar. Oldukça mutluyum sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu. Brezilyalı yıldız, "Türk yemekleri hakkında bilgisiniz var mı?"  sorusuna ise, "İstanbul'a ilk kez geliyorum, Türk yemekleri hakkında bilgim yok yavaş yavaş öğreneceğim" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Robinho'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
 

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