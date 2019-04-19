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(ÖZEL) Rıza Kayaalp: Lopez ile antrenmanlar daha güçlü olacak

Nesrin AYDIN / ANKARA () - Avrupa şampiyonluğunu 9'uncu kez kazanarak rekor kıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Kübalı ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez, Türkiye'ye geliyor. Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda mağlup olduğu Lopez ile partner olması...

(ÖZEL) Rıza Kayaalp: Lopez ile antrenmanlar daha güçlü olacak

Nesrin AYDIN / ANKARA () - Avrupa şampiyonluğunu 9'uncu kez kazanarak rekor kıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Kübalı ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez, Türkiye'ye geliyor. Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda mağlup olduğu Lopez ile partner olması konusunda Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Önemli şampiyonalara Lopez ile hazırlanmasının iyi olacağını ifade eden Rıza Kayaalp, "İyi partnerler ile çalışmamız gerekiyor. Bunda da federasyonumuz ezeli rakibimle görüştü ve antrenmanlara davet etti kendisini. Bunu kabul ettiğini öğrendik bu da benim için çok iyi oldu. Kendisi 140-150 kiloluk bir adam, onunla antrenman yapmak gerçekten de benim için çok iyi olacak. Diğer rakiplerin bundan sonra daha hafif geleceğini düşünüyorum. İnşallah Lopez ile beraber iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. Tabii olimpiyatlar büyük hedefimiz. Orada daha rahat bir şekilde şampiyon olmamı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler emeği geçen herkese. İnşallah bundan sonra antrenmanlarımızda daha iyi, daha güçlü ezeli rakibim ile çalışıp şampiyonalara öyle hazırlanmaya devam edeceğiz. Lopez ile birçok anımız, birçok maçımız var. Onunla antrenman yapmak daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Rıza Kayaalp'in açıklamaları

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