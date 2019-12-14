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(ÖZEL) Rıza Çalımbay Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Hedefimiz ilk yarıdaki son 3 maçımızı...

SPOR 14.12.2019, 11:17
SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız. Hedefimiz ilk yarıdaki son 3 maçımızı kazanmak ve devre arasını iyi bir şekilde geçirmek" dedi.

Süper Lig'de son 4 haftayı lider kapatan Demir Grup Sivasspor, 15'inci haftada yarın kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Son yılların en iyi performansını gösteren kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, zorlu karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Takımın maça motive ve hazır olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, bu sezonun formda isimlerinden Hakan Arslan'ın cezalı olmasının kendileri için büyük bir dezavantaj oluşturduğunu söyledi.

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Çalımbay, "Caner'in ve Mert Hakan'ın sakatlığı var. Onlar da 2-3 günden beri çıkmadılar. Ama ne olursa olsun maça iyi bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah onlar da oynarlar. Bizim bütün amacımız Fenerbahçe maçını kazanmak. Başka bir düşüncemiz yoktur. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe için de bizim için de çok çok önemli bir maç. Bizim için bu dönüm maçı. Bundan sonra zaten 2 maçımız kalıyor ama bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şu an Hakan'ın yerine tam net olarak kimi oynatacağımıza karar veremedik. Fenerbahçe'nin oyun sistemine ve oynayan oyuncularına göre bir arkadaşımızı mutlaka çıkaracağız. Tek düşüncemiz galibiyet, başka yok" dedi.

"HER ZAMAN NASIL OYNUYORSAK, YİNE ÖYLE OYNAYACAĞIZ"

Futbolcularının moral olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Çalımbay, "Şu anda herkes Fenerbahçe maçına konsantre oluyor. Kimsenin kafasında geçmiş maçlar ve pozisyonlar yok. Tek hedef maç. Bizim zaten 3 tane final maçımız kaldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe maçları kaldı. Maç maç bakıyoruz. Her zaman nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız, futbolumuzun daha üzerine koyarak tabii. Hedefimiz ilk yarıdaki son 3 maçımızı kazanmak ve devre arasını iyi bir şekilde geçirmek. Belki 1-2 tane oyuncu takviyesi yapabilirsek o zaman daha iyi bir duruma geleceğiz" diye konuştu.

"SADECE BÜYÜK MAÇLARDA DEĞİL, HER MAÇTA TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe maçının sıradan olmayacağını belirten Çalımbay, taraftarın maça ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Çok iyi bir lig maçı olacak. Onun için taraftarın gelmesi normal. Ama benim düşüncem şu anda iyi bir yere gidiyoruz. Güzel de bir pozisyon yakaladık. Buradaki bizim en büyük destekçimiz taraftarımızın olması gerekiyor. Ama bir tek büyük maçlarda değil, diğer maçlarda da desteği görmek istiyoruz. En son oynadığımız Malatya ve Kayseri deplasmanlarında taraftarımız muhteşemdi. İnanılmaz şekilde destek verdiler. Onlarla beraber 2 tane zor geçecek deplasmanı iyi bir şekilde bitirdik. Hem içeride hem dışarıda onlara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızı her zaman görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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