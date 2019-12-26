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(ÖZEL) Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde'den FIFA 20 ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalar

Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde, FIFA 19'dan FIFA 20'ye geçiş süreci, maçlara nasıl hazırlandığı, oyunda nasıl taktikler izlenilmesi gerektiği, Red Bull'un kendisine nasıl bir süreçte sponsor olduğu ve daha birçok konu hakkında açıklamalarda...

SPOR 26.12.2019, 15:46
Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde, FIFA 19'dan FIFA 20'ye geçiş süreci, maçlara nasıl hazırlandığı, oyunda nasıl taktikler izlenilmesi gerektiği, Red Bull'un kendisine nasıl bir süreçte sponsor olduğu ve daha birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
FIFA 20 oyuncusu, Futbolist Espor Kulübü'nün ve Red Bull'un sporcusu İsmail Can Yerinde (isopowerr), Demirören Haber Ajansı () Youtube kanalının konuğu oldu. FIFA 19'dan FIFA 20'ye geçiş sürecine dair yorum yapan Yerinde, "Geçen seneyle bu sene arasında bir meta farkı var. Geçen sene kanattan gidip arka direğe açılan ortalar etkiliydi, bu sene biraz daha metayı düşürdüler. Gol atmak için biraz gerçek futbol oynamak lazım. Direkt dikine gidip gol atamıyorsunuz. Bu sene oyun tam bana göre diyebilirim, defansın öne çıktığı bir sene. Oyun benim için süper. 3 turnuvanın 2'sine de katılma hakkı kazandım. Biz Orta Doğu - Afrika'da oynuyoruz. Biraz oyun ağır ama bunu lehimize çevirebiliyoruz. Bence Avrupa'ya göre daha güzel" ifadelerini kullandı.
NASIL FIFA ESPORCUSU OLUNUR?
FIFA 20'de profesyonel oyuncu olmanın yollarından bahseden İsmail Can Yerinde, "Esporcu olmak için ilk başta, hafta sonu ligi denen bir olay var, 30 maçın 20 tanesini kazanmanız gerekiyor. Daha sonra FIFA tarafından düzenlenen turnuvalara davet ediliyorsunuz. Fakat önce ön elemeyi geçmelisiniz, ön elemeyi geçtiğiniz zaman yurt dışına davet ediyorlar. Tüm masrafları EA Sports karşılıyor" diye konuştu.
"BAKTIM İYİ OYNUYORUM, TURNUVAYA KATILDIM"
Kendisinin profesyonel sporcu olma sürecini de anlatan Isopowerr, şunları kaydetti:
"3 sene önce bir kafe turnuvası düzenleniyordu, turnuvaya katıldım ve kazandım. Oluyormuş demek ki dedim. Öyle başladım. 11 kişilik bir mod vardı, birlikte oynuyorduk. Ben kaleciydim, daha sonra orta sahaya geçtim, gol atıyorum, asist yapıyorum; iyi oynuyorum yani. Sonra turnuvaya katılmaya başladım."
"RAKİPLERE GÖRE TAKTİK ŞEKİLLENDİRİYORUM"
Oyunda taktiklerin önemine dikkat çeken İsmail Can, "Taktikler çok önemli. Çünkü her oyuncunuza bir talimat verebiliyorsunuz. Tamamen oyunun gidişatına göre belirlerseniz taktiklerinizi, kazanabiliyorsunuz. Rakiplere göre taktik şekillendiriyorum. Turnuvadan önce rakibimiz belliyse önceki gece onu izliyoruz. Nasıl oynuyor, oyun tarzı ne diye" dedi.
Oyuna adapte olmak için fazla oynamak gerektiğini dile getiren İsmail Can Yerinde, oyunu çözmenin yetenekle ilgisi olmadığını ve oyun ilk çıktığında günde 5-6 saat oynayarak metayı çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
"RED BULL BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"
Red Bull'un kendisine sponsor olma süreci için ise Yerinde, "Benim için sürpriz oldu. Sanırım beni izliyorlardı 2-3 senedir. Ben röportaj olacak diye Gaming House'a gittim. Röportaj diye gittim, konfetiler patladı. Elimde sözleşme buldum. Çok güzel oldu" açıklamasını yaptı.
FUT Champions Cup'ın 3'üncü ayağına kalarak ABD'nin Atlanta kentinde yapılacak finalde Türkiye'yi, Red Bull'u ve takımını temsil etme hakkı elde eden İsmail Can, turnuvaya hazırlık süreciyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Biz hafta içi genelde, profesyonel oyuncular olarak kendi aramızda maç yapıyoruz. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Şu anda tur atladığım için diğer takımları izleyeceğim."
"AMATÖR OLARAK FUTBOL OYNADIM"
Kendisinin gerçek dünyada futbol oynayıp oynamadığına dair gelen soruya yanıt veren İsmail Can Yerinde, "Eskiden amatör olarak futbol oynuyordum. Bir gün ciddi bir takımın seçmesine katıldım ve seçmeyi kazandım. İlk antrenmandan sonra eve gittim, ben yapamayacağım dedim. Bıraktım. Sonra sanal futbola başladım. Kondisyon olursa oynarız neden olmasın" diye konuştu.
"ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR AMA KULÜPLER KEŞFEDEMİYOR"
Profesyonel sporcu olmanın yoğun tempo ve çalışma gerektirdiğine dikkat çeken İsmail Can, "Özel düzenlenen turnuvalar var. Profesyonel sporcu olmak isteyenler; her hafta pazar günü turnuva düzenleniyor, ona katılabilirler. Bence çok iyi oyuncularımız var ama kulüpler onları keşfedemiyor. Çünkü lig yok. Ülkemizde bir turnuva düzenlenmiyor. Bence öncelikle ülkemizde bir turnuva düzenlenmeli. Bence Avrupa seviyesinde çok oyuncumuz var. Ama maalesef ligimiz yok. Hollanda'da, Almanya'da lig var. Bunların büyük ödülleri var. Bize göre öndeler" yorumunu yaptı.
"İNŞALLAH AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLUR VE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIRIM"
Futbolist ile birlikte geçen sene dünya üçüncüsü olduklarını hatırlatan Isopowerr, "Biz geçen sene dünya üçüncüsü olduk ve Türkiye'nin her yerinden tebrik mesajı geldi. Çok mutlu olduk. İnşallah Avrupa'da şampiyon olur ve bayrağımızı dalgalandırırım" dedi.
İsmail Can Yerinde son olarak Red Bull'un kendisine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, böyle büyük bir global şirketin sporcusu olmanın çok güzel ve özel bir olay olduğunu ifade etti.

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