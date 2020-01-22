banner314

banner325

Son Dakika

(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!

SPOR 22.01.2020, 09:55
(ÖZEL) Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev (30), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Baba olmasına sayılı gün kalan Guliyev, "Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum" dedi. Hamilelik döneminde domates, zeytin ve döner aşeren milli atletin eşi Ekaterina Zavialova (29) ise, 'Aylita' adını verecekleri kızlarının doğumu sonrası yeniden form tutup gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü formasıyla başarılar kazanmak istediğini söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hamileliğinin son günlerini yaşayan eşi Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Milli atlet Ramil Guliyev, sporcu anne ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlattı. Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.
"SPORCU OLMASAYDIM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLURDUM"
Spor hayatına başladığı ilk günlerde sirkte akrobatlara yardımcı olarak görev yaptığını kaydeden Ramil Guliyev, "Atletizm yapmadan önce farklı işlerde de çalışıyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Önemli şirketlerden teklifler aldım. Sporcu olmasaydım bilgisayar mühendisi olurdum. Sporda başarılı olunca atlet olmayı tercih ettim. Sirkte çalıştığım 2 yılda ciddi teklifler almıştım" diye konuştu.
OLİMPİYATTA ALTIN, AVRUPA'DA 2 MADALYA HEDEFİ
Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandığını belirten Ramil Guliyev, "Doha'daki ilk yarışta hayatımdaki en iyi sezon başlangıcı yarışı yaptım. Bu sene de aynısını yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatta altın madalya bekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkeme 2 madalya getirmek istiyorum" dedi.
"KENDİMLE YARIŞIYORUM"
Atletizmde rakiplerinden çok, her zaman en iyi dereceye odaklandığını aktaran Ramil Guliyev, şunları söyledi:
"Atletizm bireysel bir spor. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Yarışlarda en iyi derecemi koşsam, benim için yeterli. En iyi dereceyle yarışlarda altın madalya kazanabilirsin. Kendi kendimle savaşmam, yarışmam gerekiyor. O yarışı kazanırsam yeterli olur. Sonrası diğer sporcularla karşılaştırılabilir, derecelerle karşılaştırılır. Yarışlarda önemli olan ilk olmak. Hedeflediğim dereceyi, yarışlarda en iyi formu piste yansıtırsam yeterli olur."
BEBEĞİN ADI AYLİTA
Baba olmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Ramil Guliyev, eşi Ekaterina Zavialova ile doğacak kızına 'Aylita' adını vereceklerini belirtti. Baba olacağı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, "Çok yakın zamanda bebeği göreceğiz. Arkadaşlarım, yakınlarım farklı isim düşünüyor. Doğduktan sonra kucağımıza aldığımızda belirleyeceğiz. Yüzde 99 Aylite olacak" dedi.
DOMATES, ZEYTİN VE DÖNERE AŞERDİ
Ramil Guliyev, eşinin Türk yemeklerini çok sevdiğinden de bahsetti. Eşinin taze domates, zeytin ve döner aşerdiğini, hamilelik döneminde bu gıdaları sık sık canının çektiğini aktaran Ramil Guliyev, "Bir ara taze domates çok yiyordu. Zeytin, döner istiyordu canı. Sporcu olduğumuz için diyetimiz vardı, gece yemek kötü oluyordu. Gece 'Döner istiyorum, getir' durumu olmadı, ama domatesi, zeytini geceleri yiyordu. Canı istediğinde 2-3 kilo taze domates alırdık, geceleri yerdi" diye konuştu.
EKATERİNA'NIN HEDEFİ FENERBAHÇE
Ekaterina Zavialova ise annelik ve spor kariyeri hakkında düşüncelerini paylaştı. Doğum yaptıktan sonra spor hayatını sürdürmek istediğini belirten Ekaterina Zavialova, "Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum" dedi.
Eşiyle Türkiye'de yaşamayı çok sevdiğini aktaran Ekaterina Zavialova, iklimi ve turizmle anılmasından dolayı Türkiye'yi, Antalya'yı tatil ülkesi gibi gördüğünü söyledi. Türkiye'de spor imkanlarının fazlalığına dikkati çeken Ekaterina Zavialova, "Burada çalışarak çok güzel dereceler yapılabilir. Burada çalışmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki burada çalışarak gelecekte daha güzel dereceler kazanabilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Eşinden ve Ramilden detay görüntüler
- Eşi ile yürürken görüntüler
- Tavla oynarken görüntüler
- Ramil ve eşi ile röp

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3