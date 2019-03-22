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(ÖZEL) Oyuncak yay hediyesi hayatını değiştirdi

Demir Elmaağaçlı: Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA, () - Kayseri'de, amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı...

(ÖZEL) Oyuncak yay hediyesi hayatını değiştirdi

Demir Elmaağaçlı: Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum
Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA, () - Kayseri'de, amcasının hediye ettiği oyuncak yayla bahçede saman hedefe ok atarak okçuluğa ilgi duyan Demir Elmaağaçlı (29), 12 yıldır milli takımda kazandığı başarılarla Türkiye'yi gururlandırdı. Dünya sıralamasında makaralı yay erkeklerde 12'nci sırada yer alan Elmaağaçlı, "Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum" dedi.
Okçuluk Milli Takımı'nda makaralı yayda forma giyen Demir Elmaağaçlı, 10-16 Haziran'da Hollanda'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Kayseri'de 12 yaşındayken amcasının hediye ettiği oyuncak yayla okçuluğa ilgi duyduğunu anlatan Demir Elmaağaçlı, bahçede samandan hedeflere ok atarken kulübe yazılmaya karar verdiğini söyledi. 12 yıldır milli takımla Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Demir Elmaağaçlı, 2017'de Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda, geçen yıl da Samsun'daki Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde ikincilik elde ettiğini kaydetti.
Dünya sıralamasında 12'nci sırada yer aldığını belirten Demir Elmaağaçlı, sıralamada bir dönem ikinci sıraya kadar yükseldiğini de anlattı. Birincilik hedefiyle çalıştığını, Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istediğini vurgulayan Demir Elmaağaçlı, "Okçulukta sezon erken başladı. Önümüzde Türkiye Şampiyonası ve sonrasında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonasında ülkemize derece kazandırmak istiyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenman detay
- Demir Elmaağaçlı çalışma yaparken
- Demir Elmaağaçlı'nın açıklamaları

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