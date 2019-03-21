Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları, Abu Dhabi'de gerçekleştirildi

Karma Futbol Takımı bronz madalyayla Türkiye'ye dönüyor

İSTANBUL,()



Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye, Abu Dhabi'de gerçekleşen Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'na 11 kişilik karma futbol takımıyla katıldı.

Birlikte oynayıp eğlenmenin yanında Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayan özel ve partner sporcular, gruplarında 3'üncü olarak madalya kazanmanın mutluluğunu da paylaştı.

Dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu ve en büyük amatör spor organizasyonlarından biri olan Special Olympics'in bir parçası olarak faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye, Abu Dhabi'de gerçekleşen Dünya Oyunları'na katıldı.

Lefkoşa, Erzincan, İzmir, Kayseri, İzmit, Manisa, Balkesir'den katılım sağlayan 6 özel, 5 partner sporcu, Karma Futbol Projesi sayesinde geliştirdikleri futbol becerilerinin ve emeklerinin karşılığını Abu Dhabi'de aldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol Takımı Hindistan'ı 5-1 mağlup ederek ilk başarısını elde etti. Yunanistan ile oynadığı maçta ise 3-1 galibiyet alarak liderliğini sürdürdü. Cezayir ve İtalya takımlarıyla oynadığı maçlarda yenilmesine rağmen, yeniden yeşil sahalarda buluştuğu İtalya'yı 1-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

190'dan fazla ülkeden 7.500 özel ve partner sporcunun katıldığı, 20.000 gönüllünün görev aldığı oyunlarda Türkiye'yi temsil eden karma futbol takımı Dünya Oyunları boyunca aynı hedef doğrultusunda oynamanın mutluluğunu yaşarken, futbol maçları sonrası aldıkları bronz madalyalarla birlikte objektiflere renkli pozlar verdi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, "Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte oynayıp birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam yaratmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepimizin ortak bir amacı var; çocuklarımız hakkındaki önyargıları yıkıp aslında aralarında hiç fark olmadığını ve kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini göstermek. Şimdi ise yıllarca çalışmalarının karşılığını alarak Abu Dhabi'de gerçekleşen Dünya Oyunları'na katıldılar ve gruplarında üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Her birinin ayrı hikayesi olan tüm sporcularımızı kutluyorum " şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

