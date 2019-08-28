(ÖZEL) Oktay Derelioğlu: Önemli olan yabancı sınırı değil, üretimi artırmak

Oktay Derelioğlu, "Ülkemizden yurt dışına transfer olan isimler bence şansa kadere bir şekilde transfer oldu. Türkiye'de yıldız olmadan Avrupa'nın keşfiyle giden oyuncu grupları bir anda gelişti" dedi.Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hakkındaki beklentilerini dile getiren Oktay Derelioğlu, "Yeni sezondan beklentim adil futbol, dürüst oyun. Hak edenin kazandığı bir lig olması. Zevk veren, keyif veren ve mücadele kalitesi yüksek bir lig bekliyorum. Ligimizin kalitesini, marka değerini yukarıya çekecek her türlü şeyin yapılması lazım. Avrupa liglerinin nasıl izlendiğini görüyoruz. Bizim de o platformda, o grubun arasında yer alacağımız bir lig diliyorum" diye konuştu."TÜRKİYE'DE YILDIZ OLMADAN AVRUPA'NIN KEŞFİYLE GİDEN OYUNCULAR BİR ANDA GELİŞTİ"Türkiye'den Avrupa kulüplerine transfer olan milli oyuncular hakkında da konuşan Oktay Derelioğlu, "Çok üreten bir toplum değiliz, altyapısı çok etkili olan bir ülke değiliz. Kaliteli insanımız var ama o kaliteyi ortaya çıkaracak gizli kahramanlar ve gerçekten bu işi yapmak isteyenler yok. Ülkemizden yurt dışına transfer olan isimler bence şansa kadere bir şekilde transfer oldu. Türkiye'de yıldız olmadan Avrupa'nın keşfiyle giden oyuncu grupları bir anda gelişti. Merih Demiral'ı buna en büyük örnek olarak gösterebiliriz. Ozan Kabak, biraz Galatasaray'da oynadı belki ama önceden onu izlemiş öyle almışlar. Gençlerbirliği'nden Mert Çetin kimse daha tanımadan Roma'ya gidiyor. Biz kendi içimizde parlatmadan gidiyorlar ve bu bence biraz acı verici. Çünkü bugün dünya futbol piyasasında eğer kendi kurumun iyi değilse çok yüksek maliyetlere satamazsın. Bugün bir Joao Felix 126, De Ligt 85 milyon Euro'ya gidiyorsa kendi marka değerini kendi içinde büyüterek gidiyor. Yusuf Yazıcı maksimum 16.5'a gidebildi. Niye Yusuf'un bir sonraki satışından Lille pay bekliyor. 60-70 milyon Euro'lar kazanmayı hedefliyorlar. Bizim de bu hale gelmemiz lazım. Bunların şansa kadere ortaya çıkan oyuncu grupları olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."ÖNEMLİ OLAN YABANCI SINIRI DEĞİL, ÜRETİMİ ARTIRMAK"Yabancı sınırının gündeme getirilmesindense üretimi artırmanın Türk futbolu için daha faydalı olacağını belirten Derelioğlu, "Yabancı sınırının çok fazla kafaya takılmaması lazım. Yabancı sınırı değil önemli olan üretimin artması lazım. Ben federasyonun yerinde olsam tüm liglerde amatöre kadar yabancıyı serbest bırakırım. Hiç sınır yok, kim iyiyse o oynasın. Bizimkiler gibi Merih nasıl Juventus'ta oynuyor, Cengiz Roma'da, Okay nasıl gidip Celta Vigo'da oynuyor. Çünkü piyasa serbest. Orası er meydanı. Kendine güvenen çıkar oynar. Kim iyiyse o formayı alır. Bu ülkede yabancı sınırı ile ilgili değil beyinler ile alakalı sorun var. Beyinler iyi üretmiyor, temiz değil. Yurt dışında oynayan oyuncu grubunun büyük bölümü yurtdışı alt yapılı" şeklinde konuştu.Öte yandan Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüpler için kalıcı başarıların önemli olduğunu söyleyen Oktay Derelioğlu, "Kalıcı başarılar çok önemli. Temsil edebiliriz, 1-2 ön eleme geçebiliriz ama önemli olan çeyrek, yarı ve finalleri görebilmek, kupaları alabilmek. Bunlar uzak şeyler değil. Bu bütçeler ile başarılabilecek şeyler. Benim düşüncemden geçen kalıcı ve temeli sağlam başarılar elde etmek" diye konuştu.