(ÖZEL) Okay Yokuşlu: Bu emeğin karşılığını almak gurur ve mutluluk kaynağı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, “Bu uzun süreçte herkesin emeği var. Bu emeğin karşılığını almak gurur ve mutluluk kaynağı. Ülkemizi sevindirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz” dedi.

A Milli Takım’ın İzlanda ile 0-0 berabere kalıp Avrupa Şampiyonası’na kalmayı garantilediği maçın ardından milli futbolcu Okay Yokuşlu, Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Uzun bir sürecin ardından Avrupa Şampiyonası’na katıldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Yokuşlu, “Benim için zor bir süreçti. Sakatlık döneminden çıktım. Arka çaprazımda bir problem oldu. Önemli bir sene ve bir an önce sahalara dönmek istedim. Çok şükür, hak ettiğimiz bir puan aldık ve turnuvaya katılıyoruz. Uzun bir süreçti tabii ki. Bu uzun süreçte herkesin emeği var. Bu emeğin karşılığını almak gurur ve mutluluk kaynağı. Ülkemizi sevindirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TURNUVAYA KALMAYI GARANTİLEMEKTİ”

Maçtan galip ayrılabilecek fırsatları ürettiklerini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Bu maça çıkarken öncelikli hedefimiz turnuvaya katılmayı garantilemekti. Liderlik şansımız hala sürüyor. Merih’in çıkardığı pozisyon dışında net bir pozisyon vermedik. Rakibin bu tarz oynayacağını biliyorduk. Biz de onlara karşılık vermek zorundaydık. Bunu iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Gol atmak için fırsatlarımız da vardı. Galip de ayrılabilirdik ama sonuçta turnuvaya katılıyoruz. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“GERİDEN OYUN KURMA KONUSUNDA BAŞARILIYDIK”

İzlanda’nın her an cezayı kesebilecek oyunculara sahip olduğunu söyleyen milli oyuncu, “Maçtan önce de konuştuğumuzda çift forvet oynadıkları için ben araya girdiğim zaman etkili şekilde pas yapamıyorlardı. Geriden oyun kurarken o baskıdan rahat kurtuluyorduk. Bunu maç içinde yaptığımızda gördük ki çok baskı yemiyoruz ve arkadan oyun kurabiliyoruz. Bunu devam ettirdik. Hocamız da bunu maçtan önce söylemişti. Arkadan oyun kurma konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Geçiş oyununu çok iyi oynayan, top kayıplarında cezayı kesebilecek bir takım. Bunu en aza indirgememiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

