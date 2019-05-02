(ÖZEL) Muay Thai ve Kick Boksta dünya 3'üncüsü genç, kaynak ustası oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () -



KAYSERİ'de, dövüş sporu Muay Thai ve Kick Boksta iki dünya 3'üncülüğü, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sercan Koç (19), geçimini sağlayabilmek için metal eşya fabrikasında kaynak ustası olarak çalışıyor. Sercan Koç, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesine rağmen yeterli destek verilmemesinden yakındı.

Sercan Koç, 5 Ocak 2015'de hobi amaçlı olarak dövüş sporu olan Muay Thai ve Kick Boksa başladı. Yeteneğiyle beğenilen Koç, önce il müsabakalarında, ardından da Türkiye şampiyonasında boy gösterdi. Türkiye şampiyonu olmasının ardından milli takıma seçilen Koç, ülkeyi 2016 yılında İrlan'danın Dublin şehrinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda temsil ederek, dünya 3'üncüsü oldu. Ardından milli sporcu, 2017'de Meksika'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında da 3'üncülük elde etti. Milli sporcu Koç'un toplamda iki dünya 3’üncülüğü, 1 Avrupa Muay Thai şampiyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

KAYNAK USTASI OLARAK ÇALIŞIYOR

Koç, geçimini sağlayabilmek için ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal eşya fabrikasında kaynak ustası olarak çalışıyor. İş çıkışlarında haftanın 6 günü günde 3 saat antrenman yapan Koç, Temmuz ayında Tayland'da düzenlenecek Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcu Serkan Koç, elde ettiği başarılara rağmen destek verilmemesinden yakındı. Geçimini sağlayabilmek için fabrikada çalışmak zorunda olduğunu anlatan Koç, "İşten çıktıktan sonra antrenmana gidiyorum. Metal eşya imalatında çalışıyorum. Aynı zamanda sevkiyat biriminde çalışıyorum. Diğer ülkelerde milli sporculara destek çıkılıyor. Onlar kamp yapmak için Dünya Şampiyonasının yapılacağı elkeye gidiyor, benim ise antrenmanlardan önce fabrikada çalışmam gerekiyor" dedi.

'DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDUM İŞTEN KOVULDUM'

2018 yılında dünya 3'üncüsü olduğu şampiyona dönüşü işten çıkarıldığını kaydeden Koç, şöyle konuştu:

"Ben dünya 3'üncüsü oldum, bırakın desteği o zamanki çalıştığım iş yerinden kovuldum, işsiz kaldım. Sağolsunlar şu anki işyerim sahip çıktı. Burada çalışıyorum. Antrenmanlarıma da gitmeme kolaylık sağlıyorlar. Ustalarım aynı şekilde bana destek verdi. Dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. 60 kiloda yarışacağım. Fabrikadan çıktıktan sonra haftanın 6 günü günde 3 saat antrenman yapıyorum. Sabah 06.00'da kalkıp fabrikaya gidiyorum. Saat 19.00 gibi antrenmana gidiyorum. 21.00-22.00 gibi gidip yatıyorum."

'MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ'

Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Göksel Cingöz, Sercan Koç'un 4-5 senedir kilosunda Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydederek, "Sercan 4-5 senedir milli takımımızın değişmez isimlerinden biri. Muay Thai A Klas dediğimiz sistemde dövüşüyor. Geçen sene yarıfinalde maalesef Avrupa lobisine kurban gitti; ama biz bu sene Sercan'dan Dünya Şampiyonluğu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli takım seçmesinden sonra 2019 Temmuz ayında diğer ağabeyleri gibi İstiklal Marşımızı okutacağından şüphemiz yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Milli sporcu Sercan Koç'un fabrikadaki çalışması

- Milli sporcu Sercan Koç'un antrenmanından görüntü

- Milli sporcu Sercan Koç'un konuşması

- Milli Takım antrenörü Göksel Cingöz'ün konuşması

(FOTOĞRAFLI)