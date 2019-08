(ÖZEL) Milli tekvandocular madalya hedefine kilitlendi

2020 Tokyo Olimpiyat kotaları ve Ümitler Avrupa Şampiyonası için hazırlanan kadın ve erkek tekvando milli takım sporcuları ile Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtladı.

Geçen yıl dünyada 'Yılın En İyi Teknik Direktörü' seçilen Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için kadınlarda son 3 maç kaldığını, erkeklerde ise genç bir jenerasyonla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tekvandoda kadınlarda olimpiyat kotaları için Japonya Açık, Sofya Açık ve Grand Prix final Moskova olmak üzere son üç müsabaka kaldı. Kadın sporcularımız şu anda ilk altı içerisindeler. Bu ilk altıyı korumamız gerekiyor. Erkekler ise gizli bir şekilde başarıya ilerliyor fakat bazen başarıları madalyaya yansımıyor" dedi.

Milli tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyatları için bulundukları konumları korumaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "İlk 3'te olan iki kadın sporcumuz var, Nur Tatar ve İrem Yaman. İlk 6'da olan ise iki sporcumuz var, Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş. Bu sporcularımızın altlarındaki rakiplerine puan farkı olmasına rağmen son 3 maç onlar için çok önemli. Bu maçlarda da normal başarılarını yapmaya çalışacaklar. Bu başarıların da inşallah bizi kadınlarda dört sporcuyla olimpiyatlara taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

"ÜMİTLER AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 9 MADALYA BEKLİYORUZ"

Ali Şahin, altyapıdan iyi bir jenerasyon geldiğini belirterek, "Altyapımızın takibini yapıyoruz. Bizi uzun yıllar olimpiyatlarda temsil edecek sporcularımızın da takibini yapıyoruz. Onları da bir hafta sonra Avrupa Ümitler Şampiyonası'na götüreceğiz. Çocuklarımızın orada inşallah en az üç altın, üç gümüş ve üç bronz madalya alacaklarına inanıyorum. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Ümitleri de bu arada yarıştıracağız" ifadelerini kullandı.

"MADALYAYA YANSIMAYAN BAŞARILAR VARDIR"

Dünya kortlarında genç bir kuşakla mücadele etmekte olduklarını belirten Ali Şahin, "Bu sene Grand Prix'de en az beş tane erkek sporcumuz yarışıyor. Bu, dünyada ilk 30'da veya ilk 16'da beş tane erkek sporcumuz var, anlamına geliyor. Aslında erkek sporcularımız başarılı bir şekilde yarışıyor fakat bazen madalyaya yansımayan başarılar vardır. Özellikle bu senenin başlangıç turnuvalarında çok verimli puanlar alarak Grand Prix yarışmalarındaki yerlerini ilerlettiler. 25'inciliğe ve 16'ncılığa geldiler. Aslında bu gizli bir başarı fakat bunu madalyaya yansıtmak da önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde gerçekleşecektir" diye konuştu.

RUKİYE YILDIRIM: SON 3 MAÇTA PUAN ALIP YERİMİ KORUMAK İSTİYORUM

Son üç maçta puan alırsa olimpiyat kotası alacak olan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, olimpiyatları şu an yüzde 99 garantilediğini belirterek, "Önümüzde son üç maçımız kaldı. İnşallah puan alıp yerimi korumak istiyorum. Küçük puanlar bile beni olimpiyata taşıyacak. Şu an benim için en zorlu olan şey olimpiyata gitmek çünkü bizim spor dalımızda ilk 5 sporcu gidiyor ve uzak doğu sporcuları çok iyi olduğu için kota şansımız çok az oluyor. Eğer olimpiyatlara gitmeye hak kazanırsam orada madalya alacağıma canı gönülden inanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Heyecanlıyım, istekliyim. Çok çalışıyoruz. Rakiplerim gerçekten çok zor ama bende onlara çok yakınım. Zaten onlara kaybettiğimde bir ya da iki puanla kaybediyorum. Tabi bu açığı da olimpiyatlara gitmeyi garantilediğimde Ali Şahin hocamın antrenmanlarıyla bir senede kesinlikle kapatacağıma inanıyorum" dedi.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ: YETERİNCE GÜÇLÜ VE İYİYİZ

Hazırlıklar hakkında yoğun bir çalışma programı izlediklerini söyleyen dünya şampiyonu milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, "Şu anda Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Geçen yıl ümitlerde Avrupa Şampiyonası'nda yine 1'nci olmuştum. İnşallah bu yıl da başarımı tekrarlarım. Ay-yıldızlı bayrağımı güzel bir şekilde temsil edip birinciliği hedefliyorum. Şu anda erkeklerde genç ve yeni bir kadro oluşuyor. Hepimizin önünde çok uzun yılları var, tecrübelenmemiz gerekiyor. Bundan sonraki yıllarda tecrübelendikçe güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. En büyük idolüm Servet Tazegül. Kendisi aynı zamanda antrenörümüz oldu. Benim çekindiğim bir sporcu yok. Onların benden çekindiğini düşünüyorum çünkü yeterince güçlü ve iyiyiz" ifadelerini kullandı.

HAKAN REÇBER: İLERİDE KENDİMİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLARAK GÖRÜYORUM

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Hakan Reçber, yükselmeye çalışan genç bir takım olduklarını belirterek, "Çalışmalarımıza bir sabah, bir akşam ya da yer yer tek antrenman şeklinde devam ediyoruz. Kamplarımız güzel geçiyor. Hepimizin kendine uygun partnerleri var. Kalabalık bir grubuz. Beslenmemiz güzel. Hocalarımız ilgileniyor, sıkıntı yok. İnşallah hepimiz Avrupa Şampiyonası'ndan güzel sonuçlar ile dönmeyi bekliyoruz" dedi.

Kadın sporcuların önde olmaları hakkında ise Hakan Reçber şunları söyledi:

"Bizim, kadınlara göre yaş ortalamamız biraz daha düşük. Biraz daha yeniyiz. Yükselmeye çalışıyoruz, hırslıyız, kazanmayı istiyoruz. Madalyaya açız. İnşallah önümüzdeki senelerde 2020 ve 2024 olimpiyatlarına katılmak ve madalya almak istiyoruz. İlerde kendimi olimpiyat şampiyonu bir sporcu olarak görüyorum."



