(ÖZEL) Metin Diyadin: Bizim için en büyük faktör taraftardır

MKE Ankaragücü'nde yaşanan sıkıntılı dönemde teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin,'' Mesleki kariyer olarak bu iş bir mücadeledir ve kendi adıma başladığım günden beri bireysel bir mücadele ile bir şeyleri başardık' 'dedi.

Futbolculuk ve teknik adamlık dönemlerinde başarıları ile tanınan Metin Diyadin, Ankaragücü Kulübü'ne teknik direktör oldu. Başkent ekibi ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Metin Diyadin, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Bu karakter bu azim zaten yapı olarak bizde var diyen MKE Ankaragücü yeni teknik patronu Diyadin, ''Artı burada en önemli faktörde Ankaragücü taraftarında olması ki buranın en büyük itici gücü taraftardır. Ankaragücü'nün ve yıllardır Beştepe'nin havasını uzun yıllardır soluyan biri olarak Ankaragücü taraftarıdır. Zorlu dönemlerde de bu itici güç olan taraftarlar müthiş bir faktördür. Bazı yüzde 20-30'luk eksiklikleri taraftar çok rahat bir şekilde doldurabiliyor Ankaragücü'nde. Bu mücadeleci taraftar Ankaragücü ile herzaman beraber oldu. Kendim de aynı mücadelenin içinde bulunacağım hiçbir şey kolay değil. Bu mücadeleyi İnşallah başardıkça da camiaya ait olma duygusu da ağır basacaktır ki bu önemli bir konudur. Onun için tabii ki hiçbir şey kolay değil. Ne yaparsanız yapın ama mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Bu ruh zaten yıllardır bildiğim Ankaragücü'nde var. Oyuncuların istek arzusu onları iten çok önemli bir güç . Bunu hem saha içinde hem saha dışında doğru kullanıp mümkün olduğunca bu sıkıntılı söylenilen süreçten iyi çıkmaya çalışacağız" diye konuştu.

''TRANSFER YASAĞI KADRO DERİNLİĞİ İÇİN REALİTE OLARAK SIKINTI''

Transfer yasağının olması kadro derinliği anlamında realite olarak bir sıkıntı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, ''Tabii bu süreci söylediğiniz gibi yani çok sakat olmadan hem de takıma genç oyuncu katabilirsek ki hak ettiklerinde varsa bu muhakkak olacaktır. O şansı yakalayacaklardır. Bu süreci çok dengeli geçmek durumundayız çünkü aynı zamanda sezon başı kampını bir arada hepsi bir arada yapmayan bir oyuncu topluluğu. Bu süreci çok iyi planlayarak maç maç planlama yaparak gitmek durumundayız. Ama yine söylüyorum, en büyük güç hem oyuncular hem bizim için büyük faktör taraftardır. Yani buradaki olumlu şeylerde her şeyin önünde bir faktör olacaktır. Çünkü yıllardır o atmosferleri yaşadık. Onun nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Oyuncularında o örneğin rakiplerden de eğer yüzde 20-30'luk bir eksik varsa Ankaragücü taraftarı o eksiği doldurabilecek kapasitede ve yürekte bir camia. İnşallah o güç ile beraber oyuncular ile beraber her hafta bir futbol mücadelesi savaş tabirini çok kullanmadan futbol mücadelesi vereceğiz inşallah" dedi.

''BİRİLERİ ANKARAGÜCÜNE GELMEMİŞ OLABİLİR''

Çok reel konuşmak gerekirse tabii böyle süreçte teknik adamları tercihlerinde çoğu kullanmayabiliyorlar diyen Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomisinden ya da kadrodan, transfer yasağı nedeniyle birileri de gelmemiş olabilir ancak bu mücadele işi bir şeyleri koparabilme başarabilme de böyle oluyor. Her şey dört dörtlük her zaman olmuyor. Olmamalı da zaten. Gönül tabii ki isteyebilir ama bazen camialarda olsun sen kendinizde bireysel olarak olsun. Böyle durumlar olabilir. Ama böyle bir şey olduğunda biliyorum takımı da biliyorum ortamı da biliyorum ama bu mücadeleye girdim. İnandığım için geldim. Yine söylüyorum çok büyük itici güç olan taraftarla birlikte bu işi başarabiliriz. Bunu 30 yıldır Ankara'dayım en iyi bilenlerden biriyim. Çok hayranlık ile izlediğimiz rakip olarak da oynadığımız futbolculuk dönemimizde imrendiğimiz Ankaragücü taraftarı. Onların desteği verdiği zaman oyuncuların minimum yüzde 20-30'da kapasitesinin artacağını çok iyi biliyorum, çünkü yaşadığımız duygular."

