(ÖZEL) Meryem İyin: Benim için başarı madalya değil, insanların gönlünü kazanmaktır

Milli tekvandocu Meryem İyin, "Benim için başarmak madalya almak, kazanmak değil, ayrıca insanların gönlünü de kazanmaktır. Kaybedince de kaybetmenin bir ahlakı olduğunu düşünüyorum. O yüzden varlığımla, yokluğumla her şekilde savaşıyorum, maç içerisinde kazandığımda da çok mutlu oluyorum" dedi.Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu Meryem İyin, Marmara Üniversitesi'nde konuşmacı olarak katıldığı Spor ve Kadın zirvesi öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Meryem İyin, tekvandoya babası sayesinde başladığını ifade ederek şunları kaydetti:"Tekvandoya başlamamda bana öncelikle babam destek oldu. Babamın yakın bir arkadaşı tekvando antrenörüymüş, 6 yaşında onunla tanıştırdı beni. Hocam da beni çok destekledi, 14 yaşıma kadar hep benim yanımda oldu.""BAYRAĞIMIZI EN ÜSTE TAŞIDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"Avrupa şampiyonu olduğu için kendisi ve Türkiye adına mutlu ve gururlu olduğunu belirten Meryem İyin, "Çok mutluyum, bayrağımızı en üst tepeye taşıyabildiğim için ülkem adına da çok gururluyum. Arkadaşlarımın ve hocamın desteğiyle bunu başardım. Onların desteği olmasa başarabileceğimi sanmıyorum. Benim için başarmak madalya almak, kazanmak değil, ayrıca insanların gönlünü de kazanmaktır. Kaybedince de kaybetmenin bir ahlakı olduğunu düşünüyorum. O yüzden varlığımla, yokluğumla her şekilde savaşıyorum, maç içerisinde kazandığımda da çok mutlu oluyorum" diye konuştu."HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NA KATILMAK"Hedefinin 2024'te Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu söyleyen 14 yaşındaki milli tekvandocu, "16 Kasım'da Romanya'da open turnuvası var. Oradan aldığım puanlarla, yıl boyu girdiğim maçlarla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek istiyorum. Yaşım yetmediği için maalesef 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamıyorum" dedi."FİNALE ÇIKTIĞIMDA HAK ETTİĞİMİ HİSSETTİM"Avrupa Şampiyonası finaline çıktığındaki hislerini anlatan Meryem İyin, "Her zaman maçlara gittiğimde hedefim 1'inci olmak, şampiyon olmak. Çünkü o kürsüye çıktığımda hak ettiğimi hissediyorum. Onca verdiğim kilolar, yaptığım antrenmanlardan sonra hak ettiğim yere çıktığımda, daha önce bu hissi yaşadığım için, her maça 'ben şampiyon olacağım' isteğiyle çıkıyorum. Yaşıtlarıma spor yapmalarını tavsiye ederim. Bir hayalleri olsun. Tutunacakları, uğrunda savaşacakları, peşinde koşacakları hayalleri olmasını çok istiyorum. Onlar için en iyisi bu" ifadelerini kullandı."ASKER SELAMI VEREREK MEHMETÇİK'E TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM"Avrupa şampiyonu olduktan sonra altın madalyasını almak için çıktığı kürsüde asker selamı veren Meryem İyin, bunun içinden geldiğini vurgulayıp, şunları söyledi:"Kürsüye çıktığımda asker selamı yapmak çok içimden geldi. Askerlerimiz bizim uğurumuza canlarını feda ediyorlar. Ben de onlara asker selamı vererek teşekkür etmek istedim."