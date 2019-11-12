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(ÖZEL) Merve Aydın: Daha fazla Türk sporcu Avrupa'da forma giyecektir

Milli basketbolcu Merve Aydın, “Bence gelecekte daha fazla arkadaşımız Avrupa’ya gitmeli, ki gidecektir diye de düşünüyorum.  Her sporcunun yaşaması gereken bir deneyim” dedi. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Merve...

SPOR 12.11.2019, 13:27
(ÖZEL) Merve Aydın: Daha fazla Türk sporcu Avrupa'da forma giyecektir
Milli basketbolcu Merve Aydın, “Bence gelecekte daha fazla arkadaşımız Avrupa’ya gitmeli, ki gidecektir diye de düşünüyorum.  Her sporcunun yaşaması gereken bir deneyim” dedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Merve Aydın, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda oynayacakları Sırbistan ve Litvanya maçları öncesi gerçekleştirilen medya gününde Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu.
“HEDEFİMİZ GRUPTAN 1’İNCİ ÇIKMAK”
Takımdaki herkesin istekli ve enerjik olduğunu belirten Merve Aydın, “Takımdaki hava çok iyi, herkes istekli. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirme şansımız yok. Tek maç; konsantre olan, daha istekli olan taraf galip geliyor. Biz de bunun bilincindeyiz, zorlu bir grupta mücadele ediyoruz ve iyi bir rakiple oynayacağız. Konsantre olup, sahaya isteğimizi ve enerjimizi yansıtıp, gruptan 1’inci olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de gereğini yapacağız” diye konuştu.
Milli takımdaki jenerasyon değişim sürecinin her ülkede yaşandığını dile getiren Aydın, “Çoğu ülkede aynı şey oluyor, biz de aynı süreci yaşıyoruz. Daha önce de böyle bir konu söz konusu olduğunda bu süreci daha hızlı geçip, istenilen noktaya gelmek bizlere bağlı. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.
“BU TÜR TURNUVALARDA FAVORİ TAKIM OLMAK YETMİYOR”
Eleme grubundaki rakiplerini de değerlendiren Merve Aydın, “Zorlu bir grup; hem Sırbistan hem Litvanya, Arnavutluk da var. Ama özellikle Sırbistan ve Litvanya basketbolda ekol olan takımlar. Biz kime karşı oynayacağımızın bilincinde olarak, karşılaşmalara konsantre şekilde çıkacağız, en iyi yaptığımız şey olan enerjimizi sahaya yansıtıp galip geleceğiz. Hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak, sonrasında da madalya almak çünkü biz oraların takımıyız. Evet, bir dönüşüm sürecindeyiz ama hiçbir şekilde belli olmuyor. Bunu erkekler şampiyonalarında da görüyoruz. Başka takımların favori gösterildiği bir turnuvada Arjantin final oynadı, kime sorsanız ihtimal vermezdi. Bu tür turnuvalarda ekol olmak veya oraya favori takım olarak gitmek yeterli olmuyor” şeklinde konuştu.
“HER SPORCUNUN YAŞAMASI GEREKEN BİR DENEYİM”
Geçtiğimiz aylarda Fransa’nın Deferlantes NRB takımına transfer olan Merve Aydın, ülkeye alıştığını ve sorumluluklarının değiştiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Fransa’ya alıştım, buradan çok farklı. Orada basketbolu insanlar sosyal, kültürel bir etkinlik olarak görüyor. Burada birkaç takım dışında maçlara çok ilgi gösterilmiyorken, orada her maçımız dolu oluyor. Taraftarlarımız deplasmanlara bizimle geliyor, organizasyon konusunda gerçekten çok başarılılar. Basketbol olarak da çok farklı çünkü buradaki sorumluluklarımdan daha fazla sorumluluğum var. Bence gelecekte daha fazla arkadaşımız Avrupa’ya gitmeli, ki gidecektir diye de düşünüyorum.  Her sporcunun yaşaması gereken bir deneyim.”
“HEDEFİM EUROLEAGUE’DE OYNAMAK”
Hedefleriyle ilgili de konuşan 25 yaşındaki milli basketbolcu “Yavaş yavaş Fransa’ya adapte oluyorum, daha farklı sorumluluklarım var. Bu bir süreç, ben de bu süreci iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İlerisi için hedefim; EuroLeague oynayan ve ligde şampiyonluğa oynayan takımlarda bulunmak, daha sonrasında da EuroLeague takımlarında oynamak” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Merve Aydın’ın açıklamaları

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