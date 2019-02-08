(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok"

"Hayalimiz Avrupa kupaları"

"Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -

Mecnun Otyakmaz, "Yeri dolmayacak futbolcu yok. Robinho çok özel bir futbolcuydu ama neticede 11 oyuncumuzdan bir tanesiydi. O gitti yerine Diabate geldi. O da en az Robinho kadar katkı sağlayacaktır" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacakları Akhisaspor maçını kazanarak bir seri yakalamak istediklerini dile getiren Mecnun Otyakmaz, "İkinci yarının başlamasıyla birlikte transfer dönemi de sona erdi ve takımlar son halini aldı Bizde de önemli kayıplar olmakla birlikte, yeni transferlerle bu kayıplarımızı telafi etme yoluna gittik. Maalesef bir Alanyaspor mağlubiyeti ardından Trabzonspor beraberliğinden sonra nihayet 3 puanla Kasımpaşa deplasmanında tanıştık. Önümüzdeki Akhisarspor karşılaşması var. Bu maçta alacağımız bir galibiyetle, hedefini koyduğumuz üst sıralara doğru ilerlemeye devam ederiz" diye konuştu.

"HAYALİMİZ AVRUPA KUPALARI"

İyi bir takıma sahip olduklarını ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini ifade eden Otyakmaz, "Biz Sivasspor Kulübü olarak bütçemizle, yapımızla her zaman ilk 10'un içinde yer almak isteyen ve takımı ona göre şekillendiren bir kulübüz. Transferlerimizin uyum sağlamasıyla birlikte hayallerimizi Avrupa kupalarına katılmak olarak güncelledik. Bu sene de iyi bir takıma sahibiz. Yeni transferlerimizle birlikte bu takımın Avrupa kupaları için mücadele edeceğinden eminim. İyi bir takım ve moralli bir teknik heyetimiz var. Onlarla birlikte bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YERİ DOLMAYACAK FUTBOLCU YOK"

Brezilyalı futbolcu Robinho'nun Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından takıma katılan ve Kasımpaşa karşılaşmasında gösterdiği performansla alkış alan Diabate ile ilgili de konuşan Başkan Otyakmaz, "Diabate'nin biraz maç eksiği var. Onunla birlikte ilerleyen haftalarda daha iyi bir Diabate izleyeceğimizi ümit ediyorum. Yeri dolmayacak futbolcu yok. Robinho çok özel bir futbolcuydu ama neticede 11 oyuncumuzdan bir tanesiydi. O gitti yerine Diabate geldi. O da en az Robinho kadar katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"DİABATE'Yİ TEKRARDAN KİRALAYABİLİRİZ"

Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan Diabate'yi tekrardan kiralayabileceklerini belirten Otyakmaz, "Diabate de herhangi bir satın alma opsiyonu yok. Leicester City kendisini çok yüksek bir maliyete transfer etmiş. Dolayısıyla bir opsiyon koymadı. Ancak kiralık olarak sözleşmesini tekrardan uzatma şansımız olabilir" dedi.

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-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları