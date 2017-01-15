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(özel) Kolbeinn Sigthorsson DHA'ya konuştu

 "Galatasaray'a sakat gelmedim!" Galatasaray'a sezon başında Fransa'nın Nantes Kulübü'nden kiralanan ancak 1 maça bile çıkmadan sözleşmesi feshedilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, hakkında çıkan haberlerle ilgili...

(özel) Kolbeinn Sigthorsson DHA'ya konuştu

 "Galatasaray'a sakat gelmedim!"

Galatasaray'a sezon başında Fransa'nın Nantes Kulübü'nden kiralanan ancak 1 maça bile çıkmadan sözleşmesi feshedilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, hakkında çıkan haberlerle ilgili Doğan Haber Ajansı'na () konuştu.

Sigthorsson, geçtiğimiz günlerde İzlanda basınına verdiği röportajda, "Galatasaray'a gelmeden önce sakatlandım" şeklinde bir ifade kullanmadığını söyledi.

26 yaşındaki futbolcunun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Röportajda Galatasaray'a geliş sürecimle ilgili konuştum. Ancak hiçbir şekilde 'Nantes ile oynadığım son maçta sakatlandım ve Galatasaray'a sakat geldim' diye bir şey söylemedim. Maç esnasında herhangi bir şey hissetmedim ya da herhangi bir darbe almadım. Oyunu bırakmamı gerektirecek bir sorunla da karşılaşmadım. İki gün sonra İstanbul'da tam 10 saat süren sağlık kontrolünden geçirildim. Milli takım kampında antrenmanda dizimde bir sertlik ve ağrı hissettim ve İstanbul'a döndüm. Tedavim orada başladı."

İSTANBUL /

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