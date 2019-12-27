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(ÖZEL) Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"  "Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek" "Omuzlarım yırtık, menüsküsüm, bel ve boyun fıtığım var" "Alanya'da ayağımda...

SPOR 27.12.2019, 08:00
(ÖZEL) Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

 "Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek"

"Omuzlarım yırtık, menüsküsüm, bel ve boyun fıtığım var"

"Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

" '5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'hayır ben 10 kilometre yüzmek istiyorum deyip doktordan izin aldım"

"2 defa yunuslara denk geldim hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi"

"Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı"

"Maddi anlamda karşılığını alamasam da manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum"

 

Mustafa AKIN - Ali Danaş / İstanbul,() -

Ayağında bulunan 2 kırık ile Antalya'da 10K yüzen Murat Meto, "Maraton yüzücüsü olmak istedim ve 10 kilometre hedefi koydum. Bunun için çok çalıştım, 3 defa da başardım" dedi.

Dünyadaki en prestijli açık su organizasyonu Oceanman, 9-11 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk defa yapıldı. Organizasyona motoru ile gitmek isteyen Murat Meto'nun yaptığı kaza sonrası sol bacağında 2 kırık oluştu. Alçılı bacakla yüzemezsin dedikleri organizasyonda 10K yüzme başarısı gösteren Murat Meto, 4saat 57 dakika 40 saniyelik başarısı ile herkesi şaşırtmayı da başardı. Meto, Antalya'da yaşadıklarını, açık suda başına gelenleri ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sakatlıklar olmasına rağmen azimle insanların neler başarabileceğini gösteren Murat Meto, yeni hedefi Cebelitarık için de destek bekliyor.

Açık su yüzmeye başlamadan önce sağlık için havuzda yüzmeye başladığını ifade eden Murat Meto, "Birçok sakatlığım var. Omuzlarım yırtık, menüsküsüm, bel ve boyun fıtığım var. Hastanede 2-3 hafta yattım fakat hiçbir sonuç alamadık, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ben de ameliyat olmadan önce şansımı yavaş yavaş yüzerek denemek istedim. 'Fitness yaparak yan kas gruplarını çalıştırarak ne olabilir' dedim. Ameliyat olmak istemedim çünkü 2 yıllık bir sürede 4-5 ameliyat olacaktım. Ben de yüzmeye başladım 3 dakika ile o oldu 10 dakika sonra 30 dakika derken daha sonra 3 kilometre yarışmasına katılmaya karar verdim. Sonra 5 kilometre yüzdüm, bu iş çok hoşuma gitti ve maraton yüzücüsü olmak istedim ve 10 kilometre hedefi koydum. Bunun için çok çalıştım, 3 defa da başardım. Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonu var, onu ben ayağıma bağladım ayağımı yukarıda tutsun, batmasın diye. 7 kilometreye kadar gücümle geldim ama son 3 kilometre çok zordu. Orada da beni motive edecek şeyler düşündüm, takımımı, grubun lideri Serdar'ın bana telefonda söylediği sözleri düşündüm ve kendime bir şekilde motive ettim. Hepsine çok teşekkür ediyorum, özellikle son 3 kilometre için bütün ekibe teşekkür etmem gerekiyor" dedi.

" '5 KİLOMETRE YÜZ, 10 FAZLA GELİR' DEDİLER, BEN DE 'HAYIR BEN 10 KİLOMETRE YÜZMEK İSTİYORUM DEYİP DOKTORDAN İZİN ALDIM"

Murat Meto, dünyadaki en prestijli açık su organizasyonu Oceanman için Alanya'ya giderken başından geçen olayı 'ya şöyle anlattı: "10 kilometre yüzüşü için İstanbul'dan motorla yola çıktım, Bodrum'a ve Marmaris'teki yarışlara motorlar gidiyorum. Yola çıktıktan 300 metre sonra kaza geçirdim ve ayağım 2 yerden kırıldı, alçıya alındı. Ben de motoru burada bırakıp uçakla gittim. Organizasyona yüzmek istediğimi söyledim, tabii ki kabul etmediler ve doktor raporu istediler. Doktor raporu aldım, '5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'hayır ben 10 kilometre yüzmek istiyorum, yüzemezsem de bırakırım lütfen izin verin' dedim. İznimi aldım, yüzdüm ve 4 saat 57 dakika 40 saniyede bitirdim, bu benim hayatımdaki ilk 10 kilometreydi. Sonra da 2 defa daha yüzdüm" diye konuştu.

"2 DEFA YUNUSLARA DENK GELDİM HEM HEYECAN HEM DE KORKU VARDI FAKAT ÇOK ZEVKLİYDİ"

Açık suda yaşadığı ilginç bir olay olup olmadığı sorulan Meto, "2 defa yunuslara denk geldim hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi. Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı. Havuzdakinden çok daha farklı ve ben şu an bile açık denizde yüzüyorum. Suadiye'de yüzüyorum, orada bir grubumuz var her sabah 7-7.30'ta bu soğuk havada, Aralık ayında bile yüzüyoruz. Oradaki bütün ağabeylere de çok teşekkür borcum var" şeklinde konuştu.

"MADDİ ANLAMDA KARŞILIK ALAMASAM DA MANEVİ ANLAMDA KARŞILIĞINI ÇOK FAZLA ALIYORUM"

Maddi anlamda bir karşılık alamadığını kaydeden Murat Meto, "Manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum. Ruhsal denge, psikolojik olarak, özellikle de soğuk suda yüzünce de bunların hepsi üst üste konduğu zaman açık su yüzücülüğünün farkı ortaya çıkıyor. Bu zamana kadar bütün sporları yaptım ama en mutlu olduğum dal bu" ifadelerini kullandı.

"YENİ HEDEFİM CEBELİTARIK BOĞAZI'NI GEÇMEK"

Her zaman kampta olduğunun altını çizen Murat Meto, "Bütün yarışlara katılıyorum ve yarış olmadığı zamanda da havuzdayım. Beslenmeme dikkat ediyorum, sadece havuz değil fitness da yapmak gerekiyor. Haftada en az 2 defa fitness da yapıyorum, şu an yeni hedefim var. Yeni hedefim için kilo almaya çalışıyorum, soğuk suda yüzebilmek için 5-6 kilo yağa ihtiyacım var. Cebelitarık Boğazı'nı geçmek istiyorum orası 20 kilometre ondan sonra da inşallah sırada Manş Denizi var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Murat Meto'nun açıklamaları

-Fitness yapması

-Havuzda antrenman

-Alanya açık su yüzüşünden görüntüler

 

 

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