Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

(özel) Kayak Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu iptal oldu

Ercan ATA, ANKARA/ Kayak Federasyonu'nun 10.05.2018 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulu, ana statüye göre delege listelerinin usul ve esasta usulsüz olduğu için Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi. Başkan adayı Fatih Kıyıcı'nın,...

(özel) Kayak Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu iptal oldu

Ercan ATA, ANKARA/

Kayak Federasyonu'nun 10.05.2018 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulu, ana statüye göre delege listelerinin usul ve esasta usulsüz olduğu için Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi.
Başkan adayı Fatih Kıyıcı'nın, oy hakkı olan kulüplere oy hakkı verilmediği gerekçesiyle Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na dün yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edildi ve federasyona bildirildi.
Tahkim Kurulu, Kayak Federasyonu'na bu düzenlemelerin yapılarak, yeniden delege listesinin belirlenmesi konusunda talimat verdi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
-Kayak Federasyonu başkanlığı karar düzeltme isteyecek
-Kayak Federasyonu yeni listeyi hazırlayacak ve yayınlayacak
-Bu işlemleri yapmaması halinde ise olimpiyatlardan sonra 3 ay içerisinde seçim yapma zorunluluğu olduğu için bu işlemleri tamamlamadığı takdirde 25 Mayıs'ta 3 aylık süreç dolacak. Kayak Federasyonu başkanlığı bu süreci de geçerse, federasyona kayyum atanacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314