(özel) Kayak Federasyonu genel kurulu öncesi yaşanan kaosu Bakanlık engelledi !..

ERCAN ATA, ANKARA/

Kayak Federasyonu'ndan başkanlığa aday olan Fatih Kıyıcı'ya gelen ''Sen tam gün üniversitede çalışıyorsun başkanlığa aday olamazsın'' yanıt sonrası devreye Bakanlık girdi.



Türkiye Kayak Federasyonu'nun, 10.05.2018 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulu öncesi başkanlığa aday olan Fatih Kıyıcı'ya federasyon yetkilileri, sen tam gün çalışıyorsun aday olamazsın diyerek topladığı imzaları kabul etmediği ortaya çıktı.

Adaylık için son başvuru tarihi olan 30.4.2018'de topladığı imza dilekçelerini kayak federasyonuna dilekçe ile teslim eden Fatih Kıyıcı, dün saat 18.00'de aday olamadığını öğrenince Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü adaylık komisyonuna müracaat etti. Yapılan incelemede Kayak Federasyonu Yönetimi'nin Kıyıcı'ya "Sen Erzurum'da tam mesai ile çalışıyorsun bu nedenle senin adaylığını yönetim kurulu olarak kabul etmedik" dediği ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine komisyon evrakları görmek istedi. Uzun süren tartşmaların ardından, elinde başkanlık için topladığı imzalı evrakların fotokopilerini komisyona sunan başkan adayı Fatih Kıyıcı'nın adaylığı kabul edildi. Erol Yarar 118, Fatih Kıyıcı ise 133 adaylık imzasını komisyona sundu. Yapılan inceleme sonunda mükerrer imzalar çıkıldı ve Yarar 105, Kıyıcı ise 118 imza ile başkanlığa aday olmuş oldu.

EROL YARAR YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

Başkanlık adaylığı konusunda incelemelerini tamamlayan komisyon Kayak Federasyonu genel kurul seçimine iki adayın gireceğini belirterek Erol Yarar ve yönetiminin itirazını reddetti.

EROL YARAR TAHKİME GİDİYOR MU ?

Kayak Federasyonu mevcut başkanı Erol Yarar ve yönetim kurulu üyelerinin bu sonucu Spor Tahkim Kurulu'na taşıma kararı aldığı öğrenildi. Konu ile ilgili olarak tahkim kurulu kararını verecek ancak, federasyonun ileri sürdüğü konuda örneklerin çok olması nedeniyle kararın tahkim kurulundan döneceği ve seçime iki adayın gireceği belirtildi.

Tek aday olarak seçime girmeye çalışan Erol Yarar ve ekibinin itiraz ettiği konu ile ilgili, yapılan incelemede yaklaşık 8 federasyon başkanınında aynı konumda başkanlık yaptığı tespit edildi.

(fotoğraflı)

