(özel) Kasımpaşalı Loret Sadiku: "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Loret Sadiku, "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak. Şu an günlük düşünüyorum. Yarın ne olacağımızı bilemiyorum" dedi.

İkinci yarı hazırlıklarını Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Resort Otel'de sürdüren Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Loret Sadiku, ilk yarıyı ve ikinci yarı hedeflerini açıkladı. Takım olarak ilk yarıda daha iyisini yapabileceklerini, 3-4 maç daha fazla kazanabileceklerini aktaran Sadiku, "Bunu başaramadık. Takım olarak, bireysel olarak bunu yapabilecek güce sahiptik. Bizim için çok da iyi bir ilk yarı olmadı" dedi.

'REKABET SAYESİNDE TAKIMIMIZ İLERİ GİDİYOR'

Kendi performansını değerlendiren Sadiku, "Sakatlıktan çıktıktan sonra oynamaya başladım. Çok iyi oyuncu arkadaşlarım var. Hepimiz oynamak için mücadele veriyoruz. Bu rekabet sayesinde takımımız daha da ileri gidiyor. Oynamayan hiçbir zaman problem yapmaz. Biz ise daha fazla çalışıyoruz ve rekabet ortamı güzelleşiyor" diye konuştu.

'KOSOVA İÇİN OYNAMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Kasımpaşa'nın şampiyon olmasını istediğini, diğer takımların şampiyonluğunun kendisini ilgilendirmediğini kaydeden Sadiku, Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamak istemediği yönündeki bir soruya, "Aslında milli takımı değiştireceğimi düşünmüyorum. Çünkü öncelikle İsveç Milli Takımı'ndan, Arnavutluk Milli Takımı'na geçiş yaptım. Daha sonra Kosova için oynamaya başladım. Kosova için oynamaktan oldukça gurur duyuyorum. Tabi ki Türk köklerim de var ama kendimi Kosovalı olarak hissediyorum. Orası için oynamak benim için bir mutluluk, bir gurur. O yüzden Kosova Milli Takım formasını değiştireceğimi zannetmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

'ŞU AN GÜNLÜK DÜŞÜNÜYORUM'

Süper Lig'de kendisini fiziksel olarak en fazla zorlayan forvetin Rizesporlu Léonard Kweuke olduğunu aktaran Sadiku, gelecekteki hedefini ise şöyle özetledi:

"Tabi ki her futbolcu gibi benim de hedeflerim var. Hedefim Avrupa'da futbol oynamak. Şu an günlük düşünüyorum. Yarın ne olacağımızı bilemiyorum. Futbolun bizi nereye götüreceğini bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Loret Sadiku'nun açıklamaları

HABER - KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ - SERİK (ANTALYA), ()