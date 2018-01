(ÖZEL) Kasımpaşalı Loret Sadiku: "En iyisi Beşiktaş, en çok etkileyen Başakşehir"

"Mersin'de yaşadıklarım büyümeme yardımcı oldu"

ANTALYA

Kasımpaşa'nın Kosovalı oyuncusu Lorient Sadiku takımın Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası hazırlık kampında Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Doğduğu yıllarda Kosova'daki yaşam şartlarının oldukça güç olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez" dedi.

"BAZI ŞEYLER OLMASA KİMSE ÜLKESİNDEN FARKLI BİR YERDE YAŞAMAK İSTEMEZ"

Futbola erken yaşlarda başladığını ve adapte olmakta zorluk çekmediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Benim açımdan çok zor da değildi. Okulda top oynamaya başladım en başta. Daha sonra 10-11 yaşıma geldiğimde arkadaşlarıma birlikte İsveç'te bir kulüpte oynamaya başladım. Onun için İsveç'te devam ettiğim için futbola başlangıç açısından benim için zorlu bir süreç olmadı. 1989 yılında kız kardeşim Kosova'da doğdu. Daha sonrasında tekrardan İsveç'e geçtik. 1990'da ise erkek kardeşim İsveç'te doğduktan sonra tekrardan Kosova'ya döndük. O sırada da savaş vardı Kosova'da ve ben de o yıl doğdum. Biz oradayken çok güvenli bir yer değildi. Daha sonrasında tekrardan İsveç'e döndük. Çok fazla hatırlamıyorum ama Kosova çok güvenli olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü böyle bir durum olmasa kimse ülkesinden farklı bir yerde yaşamak istemez" şeklinde konuştu.

"MERSİN'DE YAŞADIKLARIM BÜYÜMEME YARDIMCI OLDU"

Mersin İdmanyurdu'nda forma giymeye başladığında ilk defa İsveç dışına çıktığını ifade eden Sadiku, "Türkiye'ye geldiğimde ilk kez İsveç dışına çıkmıştım. İlk kez ailemden uzak olmuştum. En başta bunu söylemek istiyorum. Bu beni büyüten bir şey oldu. Ailemden uzak olmak, başka bir ülkede futbol oynamak beni insan olarak da daha olgun bir hale getirdi. Çünkü; bu durumda olduğunu zaman daha fazla sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Ailenizden uzaktasınız, farklı bir ülkede futbol oynuyorsunuz. Tabii ki futbol olarak da her şey İsveç'ten daha iyi durumda. Oynayan oyuncular, oynanan futbol hepsi daha iyi durumda. Özellikle Mersin'de zor zamanlar yaşadım. Yaşadığım bu zor zamanlar beni daha güçlü kıldı aslında. Bir laf vardır 'Sizi öldürmeyen acı güçlü kılar' diye geçirdiğim bu zor zamanlardan sonra daha güçlü bir insan haline geldim. Çünkü; her şey her zaman iyi gitmek ve zorluklarla da yüzleşebilirsiniz. Bende bunları Mersin'de yaşamış oldum ama bu da benim büyümeme yardımcı oldu" diye konuştu.

"MERSİN'İN BULUNDUĞU YER ÜZÜCÜ"

Türkiye'de daha önce Mersin İdmanyurdu'nda oynayan ve Mersin'de maddi olarak sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Kosovalı oyuncu, "Ekonomik zorluklar yaşadık Mersin'de tabii ki. Ekonomiyle ilgili sorunlar yaşadığınızda da insanlar değişir. İnsanlara paralarını ödemediğinizde insanların size karşı olan davranışları da değişir. Bu zorlukları kimse umursamadı ve işler daha kötüye gitti. Aslında şu anda dünya böyle işliyor. Tamamen para odaklı bir dünyadayız. Bunlar paraları ya da hak ettikleri şeyi alamadıklarında değişebiliyorlar. Mersin'de böyle bir problem yaşadık. Şu anda bulundukları durum gayet üzücü. Güzel insanların yaşadığı bir şehir. Süper Lig'de bulunmayı hak eden bir takım. Bugünkü durumda olmalarının sebebi insanlar var ve onun için şu an zor durumdalar" ifadelerini kullandı.

"HERKES İNANIRSA YAPARIZ"

İlk yarı son dakikada yedikleri gollerle çok puan kaybettiklerini vurgulayan Sadiku, "Tabii ki herkes ilk yarıda topladığımız puandan daha fazlasını toplamak isterdi. Ama futbol böyledir. Kazanabileceğimiz bazı maçlarda son dakikada yediğimiz gollerle puanlar kaybettik. Böyle 3 maç vardı ve bu da 9 puan demektir. O puanları alabilseydik eğer, biz de yukarılarda oynuyor olabilirdik. Herkes yukarılara oynayacağımıza inanır, herkes iyi bir iş yapacağımıza inanırsa bunu da yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü kaliteli bir takımımız var" dedi.

"BENİM İŞİM ARKADAKİ İŞLERİ YAPMAK"

Şu ana kadar kariyerinde hep defansif olarak forma giydiğini ifade eden Loret Sadiku, "Defansif orta saha oynarken kendimi rahat hissediyorum. 6 numara pozisyonunda ki hayatım boyunca da bu pozisyonda oynadım, oynamaya devam etmek istiyorum. İşin atak yönünde çok fazla iyi değilim. İyi olabilirim ama bu özgüvenle de alakalı. İşin o kısmını diğer oyunculara bırakıyorum. Benim işim daha çok hücum eden oyuncular için arkadaki işleri yapmak. Görevi gol atmak, pozisyon yaratmak olan oyuncu benim kadar defansa koşmak zorunda değil. Onun yapması gereken başka bir durum da var. Sahada 10 tane hücum oyuncusuyla oynayamazsınız. Birilerinin de defans yapması gerekiyor. Onlar hücum ettiklerinde ya da geri dönmediklerinde, dönemedikleri pozisyonlarda geri dönmem gerekiyor ki onlar için tekrar topu kazanıp, tekrar atak yaratabileyim. Ben böyle düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM DE KENDİME SAKLADIĞIM HEDEFLERİM VAR"

Herkesin doğru performans gösterdiğinde iyi yerlere gelebileceğini belirten Sadiku, "Gelecekle alakalı çok düşünmüyorum. Belki benim için öyle. Gelecekle alakalı kafamı çok meşgul ettiğimde olumsuz yönde etkileyebiliyor. O yüzden ben olan olayları, olduğu gibi kabul etme taraftarıyım. Herkesin hedefleri olması gerekir. Benim de kendime sakladığım hedeflerim var. Daha iyi bir futbolcu olmak gibi hedefim var. Doğru performansı gösterdiğinizde, iyi oynadığınızda bunu planlasanız da, planlamasınız da zaten iyi bir yere ulaşıyorsunuz. O yüzden 1 sene şurada oynayacağım ya da 2 sene şurada oynamalıyım diye kafamda şekillendirmiyorum. Çok fazla düşündüğüm zaman beni olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİ BEŞİKTAŞ, EN ÇOK ETKİLEYEN BAŞAKŞEHİR"

Ligin zirvesinde zor bir yarış olduğunu vurgulayan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ben en iyi takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ama şampiyon olup olamayacaklarını bilemiyorum. Oyuncu kalitesi olarak en iyileri onlar. Şu ana kadar beni en çok etkileyen takım da Başakşehir oldu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı ve iyi oyuncuları var. Kadrolarında şampiyonluk görmüş oyuncuları bulunuyor. Zor bir yarış olacak. Çok bir şey söylemek mümkün değil. Başakşehir ligin en iyi oynayan takımı, Beşiktaş da oldukça kalite bir takım" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ ÇOĞU ZAMAN OLUMLU ETKİLER"

Teknik direktör değişikliklerini çoğu zaman takımı olumlu etkilediğini dile getiren Sadiku, "Bunun birçok değişkeni var, bazen kötü etki de yaratabilir teknik direktör değiştirmek. Oyuncuları olumlu yönde etkileyebilir çünkü, bu yeni bir ses demektir. Yeni bir kişi demektir. Benim duyduğum kadarıyla da Fatih Terim soyunma odasına oyuncularını yükseğe çıkartan bir hoca. Galatasaray'a yardımı olacaktır belki ama bunu bilebilmek çok mümkün değil. Son maçlara baktığımızda evet Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında dediğim gibi Beşiktaş en iyi takıma sahip ama Başakşehir'in oyunu bana daha etkileyici geliyor. Beşiktaş ya da Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum bu sene" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ'NDE MAÇLAR SERT VE BİRBİRİNE YAKIN GEÇİYOR"

Ligde maçların sert ve birbirine yakın geçtiğini belirten Sadiku, "Kolay maç olarak tanımlayabileceğim ya da en kolay oynadığım maç diye bir maç söyleyebilir miyim, bilmiyorum. Çünkü, ligde bütün maçlar zor geçiyor. Her takım çok fazla mücadele ediyor ve elinden geleni yapıyor. Onun için kolay maç dendiğinde aklıma bir maç gelmiyor. 3-0 kazandığımız maç da dahil. O maçta biz iyi oynamış olabiliriz ama karşı takım muhtemelen en iyi gününde olmuş olmuyor. Türkiye Ligi'nde maçlar sert ve birbirine yakın geçiyor. Kolay maç diye bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ama en zor maç olarak son oynadığımız Başakşehir maçını söyleyebilirim" dedi.

Ligde beğendiği oyuncular sorulan Sadiku, "Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe ve Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nu söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.

"KASIMPAŞA'NIN OYUNCUSUYUM"

Kendisine gelen tekliflerle menajerinin ilgilendiğini söyleyen Sadiku, "Bununla alakalı her şeyi menajerim biliyor aslında. Ben de bir şey biliyorum ama burada söylemek istemiyorum ama dediğim gibi çok da fark etmez. Buranın oyuncusuyum ve burada oynamaya devam ediyorum. Bazı takımların ilgilenip ilgilenmemesi çok fazla bir şey ifade etmiyor" dedi.

"ANTRENMANLARIN TEMPOSU İYİ"

2'nci yarıda daha iyi bir Kasımpaşa'nın sahada olacağını söyleyen Loret Sadiku, "Kamp iyi gidiyor. Birçok antrenman yapıyoruz ve antrenmanların temposu çok iyi ki aynı zamanda çok da iyi mücadele ruhuna sahibiz. Çünkü herkes ilk yarıda yaptığımızdan daha iyi bir iş yapma peşinde. O yüzden ikinci yarıda ilk yarıdan daha iyi iş yapan bir Kasımpaşa bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

